Grande attesa per la festa scudetto Serie A 2022. Questa domenica 22 maggio, alle ore 17:00, sono in programma le partite di Milan e Inter che porteranno alla proclamazione della squadra vincitrice dello scudetto di questa stagione.

Una domenica pomeriggio particolarmente attesa dai tifosi rossoneri e neroazzurri, dato che le due squadre sono a pochi punti di distanza in classifica e quindi sarà una vera e propria "lotta scudetto".

Dove si potrà seguire la festa scudetto di questo campionato? La diretta sarà trasmessa sia in televisione ma sarà visibile anche in streaming online.

Dove vedere in tv e streaming Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan

Nel dettaglio, questa domenica 22 maggio sono in programma alle 18:00 i match Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan.

Al termine delle due partite si scoprirà la squadra vincitrice dello scudetto di questa stagione.

La diretta dei due match sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn: gli spettatori potranno seguire le due partite di questo pomeriggio in diretta sui televisori abilitati ma anche in streaming online da tablet oppure telefono cellulare, scaricando l'applicazione free della piattaforma.

In questo modo, quindi, i tifosi di Milan e Inter potranno seguire le partite comodamente dal proprio dispositivo mobile e in qualunque momento lo si desidera, purché dispongano di una buona connessione Internet.

Milan e Inter in lizza per la festa scudetto Serie A

La Lega Serie A ha fatto sapere che, al termine degli incontri Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, si celebrerà la festa scudetto per una delle due squadre in lizza.

L'evento, quindi, potrebbe svolgersi presso lo Stadio Meazza nel caso in cui l'Inter riuscisse ad avere la meglio oppure al Mapei Stadium nel caso in cui fossero i rossoneri a conquistare la vittoria e quindi i tre punti in classifica che permetterebbero loro di vincere lo scudetto in questo campionato di Serie A 2022.

In ogni caso, la festa scudetto sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà visibile anche in streaming online web.

La diretta della festa scudetto Serie A 2022 in tv e streaming

La premiazione della squadra vincitrice del campionato e la conseguente festa scudetto, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Dazn e sarà possibile seguirla anche in streaming.

L'evento, però, sarà in onda in diretta anche sui canali Sky dedicati al calcio e, anche in questo caso, gli abbonati alla piattaforma satellitare, potranno seguire la premiazione in streaming attraverso l'applicazione Sky Go.

Per vedere le immagini in chiaro della festa scudetto di Serie A, invece, bisognerà attendere la messa in onda de La domenica sportiva, il talk show festivo di Rai 2 in onda questa domenica 22 maggio a partire dalle 22:40 circa.