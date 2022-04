A quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A, il Milan si ritrova primo in classifica con 74 punti grazie al passo falso dell'Inter contro il Bologna. Al secondo posto, infatti, si trova proprio la squadra di Inzaghi con due punti di svantaggio, ovvero 72. Insomma, in ottica scudetto il Milan è ora padrone del proprio destino.

Cosa succede in caso di parità di punti

Nel caso in cui le due squadre di Milano dovessero arrivare a parità di punti al termine dell'ultima giornata, sarebbe il Milan di Pioli a portarsi a casa lo scudetto, questo perché ha uno scontro diretto favorevole (1-1 all'andata e 2-1 al ritorno in favore del Milan).

Se l'Inter dovesse vincere tutte e quattro le restanti partite, arriverebbe a quota 84 punti. Al Milan per raggiungere tale quota basterebbero tre vittorie e un pareggio, di conseguenza con 10 punti in quattro partite, il Milan diventerebbe matematicamente campione d'Italia.

Ovviamente prima di questi calcoli bisogna tenere in considerazione anche il fattore calendario, in quanto quello dell'Inter sembra molto più abbordabile rispetto a quello del Milan. Il club nerazzurro nelle ultime quattro partite di Serie A affronterà Udinese (in trasferta), Empoli (in casa), Cagliari (in trasferta) e Sampdoria (in casa). Il Diavolo invece affronterà Fiorentina (in casa), Verona (in trasferta), Atalanta (in casa) e Sassuolo (in trasferta).

A livello atletico occorre considerare anche che l'Inter avrà anche una partita in più da giocare: ovvero la finale di Coppa Italia contro la Juventus che si giocherà mercoledì 11 maggio. Sarà una partita molto importante per Inzaghi e i suoi, quindi potrebbe portare via molte energie e lucidità ai nerazzurri.

Euforia Milan

L'euforia dei tifosi rossoneri e della squadra milanese è sicuramente alle stelle, ma il campionato non è ancora finito.

Già in altre circostanze il Milan si è fatto sfuggire occasioni d'oro e Pioli e i suoi non vorranno di certo ripetersi, infatti già da questa mattina sono in allenamento in vista del difficile match di domenica 1° maggio alle ore 15 contro la Fiorentina di Italiano.

Corsa scudetto per Juventus e Napoli

È giusto ricordare che, almeno sul piano della matematica, anche altre due squadre sarebbero ancora in corsa per lo scudetto e si tratta di Juventus e Napoli, rispettivamente la quarta e la terza in classifica con 66 e 67 punti.

La situazione in ortica primo posto per queste due compagini è sicuramente molto complicata, ma nel caso in cui le due milanesi dovessero fare un brutto finale di stagione, ecco che queste due potrebbero regalare delle belle sorprese proprio in zona Cesarini.