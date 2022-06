La Juventus potrebbe sfruttare un incastro di Calciomercato che vedrebbe coinvolti Napoli e Manchester City, per lanciare l'assalto ad Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco finito ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola.

Juventus, Cherubini osserva l'intreccio di mercato tra Napoli e Manchester City che potrebbe liberare Gundogan

La Juventus vorrebbe acquisire un centrocampista e potrebbe sfruttare un intreccio che si starebbe creando fra il Manchester City ed il Napoli. La squadra guidata da Pep Guardiola, infatti, avrebbe intenzione di ringiovanire il settore di mediana, acquisendo Fabian Ruiz dalla compagine partenopea.

Lo spagnolo, che contrattualmente è legato agli azzurri fino al 2023, potrebbe lasciare la formazione campana, in quanto mancherebbero le basi per un rinnovo.

Aurelio De Laurentiis, dunque, per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero, starebbe meditando se cederlo ai "Citizen" direttamente nella prossima finestra estiva di calciomercato. Qualora questo accadesse, al Manchester City arriverebbe un investimento importante che chiuderebbe, per similitudini tecniche e di ruolo, le porte ad Ilkay Gundogan, centrocampista classe '90. Il tedesco potrebbe, dunque, essere costretto a cercarsi una nuova squadra e la Juventus lo accoglierebbe a braccia aperte. Sul calciatore, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche lo sguardo di José Mourinho e della sua Roma anche se l'alto ingaggio del mediano, apparirebbe fuori portata per la compagine capitolina.

Juventus, Sergio Brio su Federico Gatti: 'Avrà bisogno di tempo per ambientarsi in una grande piazza'

Intanto, Sergio Brio, ex difensore della Juventus, è tornato a parlare della compagine bianconera in un'intervista rilasciata al quotidiano 'Tuttosport'. Il classe '56 da Lecce ha voluto parlare di Federico Gatti, lo stopper comprato dalla Vecchia Signora che ha impressionato nell'ultima uscita in Nations League con l'Italia: "Quando si gioca a Frosinone è tutto più semplice, poi quando si arriva alla Juventus nascono i problemi.

Si tratta di una squadra internazionale che ha vinto molto e quindi questo può condizionarti. Gatti l’ho visto in Nazionale, dove si è mosso discretamente, ma è chiaro che alla Juventus si aprirà un nuovo capitolo con grandi campioni. Ci vorrà un po’ di tempo per ambientarsi al meglio". Restando in tema difesa per la Juventus, il nome di Demiral risulterebbe essere al centro di un vortice di calciomercato. Il turco, infatti, dovrebbe tornare in bianconero, dopo che l'Atalanta non avrebbe dato l'avallo per il suo riscatto, e su di lui ci sarebbero le attenzioni di Roma e Newcastle.