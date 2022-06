Torna di moda per l'attacco della Juventus un vecchio pallino dei dirigenti bianconeri, Gabriel Jesus in uscita dal Manchester City, mentre per il ruolo di attaccante esterno si avvicina Filip Kostic, che ha rifiutato il rinnovo offerto dall'Eintracht Francoforte

Juventus, si riaffaccia Gabriel Jesus

La Juventus si guarda intorno alla ricerca di un attaccante e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe tornato di moda il nome di Gabriel Jesus che lascerà il Manchester City di Guardiola. Dopo l'ultima stagione decisamente sotto le aspettative, il Ds bianconero Federico Cherubini è alla ricerca di attaccanti per potenziare il reparto offensivo della Juventus di Max Allegri.

Quello del brasiliano classe 1997 è un nome che intriga alla Continassa. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei contatti tra l'entourage di Gabriel Jesus e la dirigenza bianconera, per sondare il terreno e capire la fattibilità della trattativa. Secondo i media spagnoli, il Manchester City è fermo sulle sue richieste, valuta circa 50 milioni il cartellino del brasiliano e non intende fare sconti alle pretendenti: tuttavia l'attaccante non sarebbe più nei piani di Pep Guardiola. Secondo indiscrezioni riportate dai media italiani, la Juventus avrebbe già in mente la prima proposta da avanzare al brasiliano, 8 milioni netti a stagione. In questo momento, però, sarebbe in vantaggio l'Arsenal, che avrebbe offerto al giocatore 10 milioni netti a stagione.

Un esborso economico non indifferente per la Juventus che potrebbe accumulare la richiesta dei "Citizens" attraverso alcune cessioni, ad esempio quelle di Arthur e Rabiot.

Juventus, si stringe per Kostic

A prescindere dalla decisione che prenderà Angel Di Maria, la Juventus passa in pole position per Filip Kostic. Secondo indiscrezioni di alcuni media italiani, il serbo classe 1992 si sarebbe già promesso ai bianconeri: si starebbe aspettando solo la chiusura della trattativa che, visti i contatti sempre più frequenti, non sembrerebbe lontana.

La Juventus spinge sull'acceleratore: l'accordo con il 30enne serbo sarebbe già stato raggiunto da tempo sulla base di un triennale da 2.5 milioni a stagione più bonus. Quello che manca ancora è l'accordo tra i due club, i bianconeri avrebbero messo sul piatto un offerta da 15 milioni, e non vorrebbero spingersi oltre questa cifra, le parti sarebbero al lavoro per limare gli ultimi dettagli mancanti.

Kostic vuole solo la Juventus

Kostic avrebbe rifiutato nei giorni scorsi l'offerta di rinnovo messa sul piatto dall'Eintracht Francoforte, la volontà dell'esterno serbo è chiara, vuole solo la Juventus per il suo futuro.