Si fanno insistenti le voci di mercato attorno ad Alessandro Bastoni dell’Inter. Il ventitreenne di Casalmaggiore ha un contratto fino al 2024 ma su di lui si sarebbe ravvivato l’interesse del Manchester City di Guardiola, che è un grande estimatore del centrale mancino. Indipendentemente da come finirà la stagione è chiaro che Marotta e Ausilio dovranno recuperare le risorse necessarie al Calciomercato da una o due cessioni importanti, esattamente come l’anno scorso, quando sull’ “altare sacrificale” finirono due pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku.

Guardiola vorrebbe Bastoni al Manchester City

Nel quartier generale nerazzurro si programma la prossima sessione di mercato e - come lo scorso anno - potrebbero esserci cessioni in casa del Biscione. Dopo l’addio a Lukaku e Hakimi, stavolta potrebbe essere il turno di una bandiere in erba: Alessandro Bastoni. L’anno scorso il Manchester City avrebbe proposto 60 milioni per accaparrarsi le prestazioni del ragazzo e, stando a diverse indiscrezioni di mercato, Guardiola starebbe preparando una nuova offerta per convincere le alte sfere milanesi a privarsi del difensore della nazionale italiana.

I dirigenti interisti si sono sempre dichiarati riluttanti all’idea di perdere i giovani attorno ai quali stanno pazientemente costruendo il progetto tecnico.

Tuttavia, l’esigenza di recuperare fondi per sistemare il bilancio potrebbe indurre un sacrificio doloroso.

Le eventuali mosse dell'Inter per rimpiazzarlo

Nell’eventualità in cui l’operazione andasse a buon fine l’Inter si ritroverebbe un tesoretto tra i 60 e i 70 milioni. A quel punto la pista più calda porterebbe a Gleison Bremer del Torino.

Il brasiliano ha 25 anni ed è reduce da un campionato giocato ad alti livelli, che lo ha visto affermarsi come uno dei centrali più solidi della Serie A. Il centrale dei granata è valutato intorno ai 30 milioni, ma potrebbero non bastare qualora su di lui si scatenasse un’asta. Anche PSG e Juventus sarebbero infatti interessate al calciatore.

Piacerebbe ai milanesi anche Merhi Demiral, che potrebbe lasciare l’Atalanta (dov’è ancora in prestito con diritto di riscatto dalla Juve, che dovrebbe essere esercitato a breve). In questo caso si tratta di su una tipologia di giocatore più statico, meno di corsa e più di copertura.

Il mercato dei difensori

Questo mercato si preannuncia scoppiettante per quanto riguarda i difensori. Antonio Rüdiger sarebbe vicino a firmare un quadriennale da 9 milioni a stagione col Real Madrid, con annessa super clausola di 400 milioni. Il centrale tedesco lascerà il Chelsea a parametro zero, dopo che il club londinese lo aveva acquistato dalla Roma nel luglio del 2017. Per l’ufficialità si attende solo la fine del campionato.

Questo significa che alla caccia di centrali di qualità prenderà parte anche il Chelsea, chiamata a sostituire il tedesco con un profilo all’altezza.

Tornando in Serie A: la Juventus dovrà fare a meno dell’esperienza di Giorgio Chiellini, che ha detto addio alla maglia bianconera nell’ultimo incontro casalingo pareggiato contro la Lazio, la quale a sua volta si separerà da Francesco Acerbi, ormai ai ferri corti con la tifoseria biancoceleste. Il Milan intanto segue insistentemente Boltman del Lille.