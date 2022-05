Alessandro Bastoni potrebbe essere il grande sacrificato del prossimo mercato estivo dell'Inter. Il difensore italiano, grazie alle ottime prestazioni con la maglia nerazzurra ha attirato su di se l'interesse dei maggiori top club europei, e per questo la sua avventura milanese potrebbe essere ai titoli di coda.

Inter, il Bayer Monaco sarebbe interessato a Bastoni

Oltre all'interesse del Paris Saint Germain e di alcuni top club di Premier League come il Chelsea di Tuchel e il Tottenham del grande ex Antonio Conte, sul difensore italiano sarebbe piombato anche il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che dopo aver perso Sule accasatosi al Borussia Dortmund, è a caccia di un grande difensore per puntellare la sua retroguardia.

L'Inter non fa sconti e chiede almeno 50-60 milioni di euro per lasciar partire Bastoni. Per questo, il club tedesco potrebbe decidere di abbassare la parte cash, inserendo come contropartita tecnica il cartellino di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante a Monaco, dopo la grande esperienza al Red Bull Lipsia. I nerazzurri colmerebbero così il problema centrocampista e Inzaghi avrebbe un'ottima alternativa ai suoi titolarissimi.

Bastoni non è l'unico calciatore dell'Inter nel mirino del Bayern. Infatti, i bavaresi starebbero monitorando anche le prestazioni di Denzel Dumfries, esterno olandese che è ormai diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L'Inter chiede almeno 30 milioni di euro per lascia partire il suo esterno: in caso di addio dell'ex Psv, i nerazzurri virerebbero su profili come Singo e Lazzari.

Inter, rilancio per Perisic

Altro snodo cruciale per il Calciomercato dell'Inter è legato alla conferma di Ivan Perisic, autore di un grande campionato e punto fermo del 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Le negoziazioni del rinnovo contrattuale starebbero continuando, con l'esterno croato che avrebbe rifiutato la prima offerta da 4,5 milioni di euro. Viste le difficoltà per il rinnovo, su Perisic si sarebbero inserite diverse squadre europee, come Newcastle, Tottenham e soprattutto Juventus, che vorrebbe approfittare per fare uno scherzetto ai nerazzurri.

Per evitare aste e perdere il calciatore, l'Inter sarebbe pronta ad alzare la sua offerta: infatti, stando alle ultime notizie, i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire un contratto da cinque milioni di euro più bonus per convincere l'esterno croato a continuare la sua esperienza a Milano.

Intanto, la dirigenza valuta anche le possibile alternative: oltre Gosens già acquisto dall'Atalanta, fari puntati su calciatori giovani di qualità come Fabiano Parisi dell'Empoli e Destiny Udogie dell'Udinese.