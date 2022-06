Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, per ritornare subito Campioni d'Italia. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Il centrocampo è uno snodo cruciale per il mercato estivo dei nerazzurri, e in particolare l'acquisto di un calciatore che possa far rifiatare Marcelo Brozovic, faro del gioco di Simone Inzaghi. Per questo, la dirigenza interista sta monitorando diverse piste per cercare un sostituto all'altezza del croato.

Tra i vari sondati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Jerdy Schouten, centrocampista olandese del Bologna, che si è ritagliato un ruolo da titolare nelle ultime stagioni con la maglia dei rossoblù. Il Bologna, come altre società italiane, è una bottega cara, e chiede almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il classe '97, che in passato era stato accostato anche al Milan.

Il futuro di Schouten è legato a quello di un altro centrocampista rossoblù, ovvero Matias Svanberg che sarebbe nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis, in caso di addio di Fabian Ruiz. Oltre al centrocampista olandese del Bologna, resta sempre viva l'idea Asllani dell'Empoli, che viene valutato 10 milioni di euro dal club toscano.

Nelle ultime ore, c'è però da registrare l'inserimento del Newcastle, molto interessato alle prestazioni del centrocampista classe 2001.

Inter: Lazio e Fiorentina su Pinamonti

Andrea Pinamonti è uno dei calciatori che sta muovendo maggiormente il mercato italiano. Dopo l'ottima stagione con l'Empoli di Andreazzoli, il giovane attaccante dell'Inter ha attirato su di sé l'interesse di alcune società italiane, pronte a intavolare una trattativa con i nerazzurri.

Tra queste, c'è la Fiorentina di Rocco Commisso che dopo aver venduto Vlahovic alla Juventus, cerca un attaccante giovane ma di grande qualità e personalità, che possa completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico viola Vincenzo Italiano. Attenzione anche alla Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il quinto posto della scorsa stagione, vuole puntellare la rosa per provare a centrare un posto in Champions League.

I biancocelesti sono a caccia di un vice Immobile, tassello fondamentale per gestire tutte le competizioni.

Sullo sfondo anche il Sassuolo, che in caso di possibile addio di Gianluca Scamacca, potrebbe virare fortemente su Pinamonti. L'Inter non ha fretta e valuterà la miglior offerta: i nerazzurri chiedono almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il loro attaccante.