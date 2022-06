Puntellare le rispettive rose per recitare un ruolo da assolute protagoniste nella prossima stagione, sia in Italia che in Europa. È questo l'obiettivo comune di Juventus e Milan, che stanno lavorando sul mercato e potrebbero anche scontrarsi per degli obiettivi.

In attesa di comprendere il futuro e il possibile arrivo di Angel Di Maria, la Juventus sta monitorando vari profili per accontentare il tecnico Massimiliano Allegri, rinforzando la trequarti con giocatori di grande qualità e fantasia. Uno dei nome attenzionati dalla dirigenza juventina sarebbe quello di Christian Pulisic, esterno statunitense del Chelsea che potrebbe lasciare Londra in questa sessione estiva di Calciomercato.

Infatti, il numero 10 dei Blues chiede maggiore spazio e continuità rispetto a questa stagione, dove si è alternato con gli altri fantasisti a disposizione del tecnico Thomas Tuchel. Per questo potrebbe decidere di cominciare una nuova avventura ed essere al centro di un nuovo progetto. Il club londinese chiede almeno 45-50 milioni di euro per lasciar partire il capitano degli Stati Uniti.

La Juventus sta monitorando questa situazione ma non è il solo club italiano interessato alle prestazioni di Pulisic: infatti, sul calciatore ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli a caccia di un trequartista di grande spessore, che possa far fare il salto di qualità al reparto offensivo del Diavolo. Si prospetterebbe così un derby di mercato tra le due squadre italiane.

Juve, United su Rabiot. Milan: possibile addio di Saelemakers

Non solo acquisti. Le due società italiane stanno anche lavorando sul fronte cessioni, per reinvestire il denaro per gli obiettivi in entrata. Partiamo dalla Juventus. In casa bianconera, il centrocampo potrebbe subire una rivoluzione sia in entrata che in uscita.

Se in entrata il nome più caldo resta quello di Paul Pogba, in uscita uno dei calciatori che potrebbero salutare Torino è certamente Adrien Rabiot.

Complice una stagione altalenante, il centrocampista francese sarebbe sul mercato e i bianconeri potrebbero cederlo. Nel futuro dell'ex Psg ci sarebbe la Premier League con molti club interessati: oltre al Chelsea e Newcastle, si sarebbe aggiunto anche il Manchester United che persi Pogba e Matic, cerca un centrocampista di sostanza e fisicità da regalare al neo tecnico Ten Haag.

La Vecchia Signora chiede 20 milioni di euro.

In casa Milan, il futuro di Rabiot si può collegare a quello di Alexis Saeleamakers che potrebbe lasciare Milano. L'esterno belga era stato inserito nella trattativa per Zaniolo come parziale contropartita tecnica, aspetto che rimarca la cedibilità del calciatore.