Il Crotone potrebbe ufficializzare nelle prossime ore il nuovo organigramma societario.

A un passo dal ritorno in società è Raffaele Vrenna, figlio del presidente rossoblù Gianni Vrenna. Il giovane dirigente ha annunciato nelle ultime ore il suo addio alla Pro Vercelli lanciando un messaggio d'amore alla squadra della sua città.

Parallelamente intanto l'ormai ex Direttore Sportivo degli squali Beppe Ursino sarebbe corteggiato da alcuni club, tra questi ci sarebbe il Cosenza.

Crotone, Vrenna verso il ritorno

Nei giorni scorsi era stato il presidente degli squali Gianni Vrenna ad annunciare il possibile ritorno in società di suo figlio, la conferma però è ora arrivata dalle sue stesse parole.

Raffaele Vrenna ha lasciato ufficialmente la Pro Vercelli annunciando il suo ingresso nella società della sua città, il Crotone: "Cara Vercelli e cara Pro, è con il cuore pieno di emozione che scrivo per salutarvi. Sono stato accolto quando avevo bisogno che qualcuno credesse in me e sapevo bene che avrei potuto incontrare difficoltà venendo dalla società della mia famiglia, ma ora “casa mia” ha bisogno di me per affrontare questo momento complicato, un momento che mai mi sarei augurato per la mia città e per i colori che mi porto dentro da quando sono nato".

Il Crotone prova a ripartire

Per Raffaele Vrenna il lavoro con il Crotone è già iniziato, sottotraccia, nei giorni scorsi con la scelta del tecnico rossoblù che guiderà la squadra nel torneo 2022-2023, ossia Franco Lerda.

L'allenatore di Fossano è stato autore di una buona stagione proprio alla guida della Pro Vercelli, scelta azzeccata effettuata lo scorso anno proprio da Raffaele Vrenna.

Ora la ripartenza a Crotone, squadra che tra l'altro Lerda ha allenato nel torneo cadetto 2009-2010 portando i rossoblù, neopromossi, a sfiorare i Play-Off con un nono posto finale.

Ursino corteggiato dal Cosenza

Intanto da alcune settimane, dopo 27 anni, il Direttore Sportivo Beppe Ursino ha salutato la piazza crotonese. Il suo non è però di un addio al mondo del calcio, ma di una pausa di riflessione.

Per lui il futuro potrebbe essere ancora in Calabria: nei giorni scorsi il dirigente era stato accostato al Catanzaro, possibilità che non ha trovato riscontri. Ora però a fare sul serio sarebbe il Cosenza con il presidente Eugenio Guarascio che avrebbe individuato in lui l'uomo a cui dare "carta bianca" per preparare la prossima stagione di Serie B.