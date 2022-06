Snodo cruciale in casa biancoceleste è legata all'acquisto di un portiere che possa rispecchiare le qualità di gioco del tecnico toscano: con l'addio di Strakosha, che sarebbe vicino al Fulham, la dirigenza sta lavorando su più profili per sostituire il portiere albanese. Il nome in cima alla lista delle preferenze, sarebbe quello di Marco Carnesecchi, talentuoso portiere dell'Atalanta, che nella passata stagione ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione della Cremonese. La Dea lo valuta almeno 20 milioni di euro, mentre la prima offerta biancoceleste si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro più bonus.

La distanza sarebbe legata all'infortunio alla spalla subito dal giovane portiere italiano, che dovrebbe restare ai box per circa 3-4 mesi. Per questo, il direttore sportivo Igli Tare, non vuole farsi cogliere impreparato e starebbe sondando altri profili. Tra i nomi, ci sarebbe anche quello di Guglielmo Vicario, autore di una super annata con l'Empoli e per questo, riscattato dal club toscano dal Cagliari per circa 10 milioni di euro. L'Empoli chiede almeno 15-20 milioni di euro per l'estremo difensore, nel mirino anche della Fiorentina. Infine, più sullo sfondo la candidatura di Emil Audero della Sampdoria.

Lazio, anche piste internazionali: da Kepa a Maximiano

Oltre a piste italiane, la Lazio sonda anche profili internazionali come Kepa del Chelsea, ormai fuori dal progetto di Tuchel.

Il portiere spagnolo sarebbe felice di riabbracciare Sarri, visto che il tecnico toscano lo ha voluto fortemente durante la sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Altra pista da tenere in considerazione è quello di Luis Maximiamo, portiere portoghese classe 99 in forza al Granada, che potrebbe rappresentare un'idea low-cost.

Lazio, visite per mediche per Marcos Antonio

Intanto, i biancocelesti mettono a segno il primo colpo per la mediana. Infatti, è ormai ad un passo l'arrivo di Marcos Antonio dallo Shakthar. Il centrocampista brasiliano andrà a sostituire il connazionale Leiva, svincolatosi alla fine dell'ultimo campionato.

La trattativa si è sbloccata grazie ad una cifra attorno ai 10 milioni per il centrocampista verdeoro, che diventerà il nuovo regista della formazione biancoceleste.

Il mediano dovrebbe a disposizione di Sarri a partire dal tre luglio, in attesa dell'ufficialità.

In attesa di nuovi acquisti, il tecnico laziale spera nella conferma di Milinkovic Savic: il Sergente sarebbe nel mirino del Chelsea, pronto ad accontentare Lotito.