Puntellare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sono queste le intenzioni dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio allenatore e recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Chi ha lasciato un grande ricordo è certamente Acfraf Hakimi, passato al Paris Saint Germain per una cifra attorno ai 60 milioni di euro. L'esterno egiziano si è trovato benissimo in quel di Milano, e stando alle ultime notizie di Calciomercato, non disdegnerebbe rivestire la maglia nerazzurra.

Nonostante ciò, la trattativa con il club francese resta molto complicata, visto che per il Psg l'ex Borussia Dorrtmund ed è una pedina fondamentale.

Inoltre, con la società francese l'Inter starebbe trattando la cessione di Milan Skriniar per una cifra attorno ai 70-80 milioni di euro; per un ritorno di Hakimi, l'Inter dovrebbe effettuare altre cessioni importanti come quella di Denzel Dumfries, che resta nel mirino del Chelsea e del Barcellona.

Per le corsie esterne, i nerazzurri stanno optando per acquisti giovani ma già di personalità come quello di Raoul Bellanova, che è ormai ad un passo a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Infatti, l'accordo tra la dirigenza interista ed il Cagliari è ormai preossochè fatto, attraverso una cifra di sei milioni di euro più quattro di bonus.

Inter, Dzeko avrebbe rifiutato il Valencia

Con l'arrivo di Romelu Lukaku, il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano dall'Inter. Il bomber bosniaco è infatti nel mirino di diverse società che vorrebbero accaparrarsene le prestazioni. L'ex nove della Roma avrebbe però rifiutato una prima offerta del Valencia del neo tecnico Gennaro Gattuso: infatti, Dzeko aspetterebbe qualche offerta importante che potrebbe arrivare da un top club italiano.

Infatti oltre alla Juventus che vorrebbe acquistarlo come vice Vlahovic, anche il Napoli di Luciano Spalletti si sarebbe fatto sotto per il bosniaco. Non dimentichiamo anche la Fiorentina, che nonostante il forte interesse per Jovic, continua a monitorare la situazione.

Infine, sullo sfondo resta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto a puntellare il reparto offensivo per confermarsi nella prossima stagione dopo le vittorie in Liga e Champions.

Il futuro di Dzeko è legato a quello di Correa: anche il Tucu potrebbe partire dopo una stagione non esaltante. Sull'attaccante argentino, ci sarebbe l'interesse del Siviglia ma soprattutto del Marisiglia di Sampaoli, che oltre Sanchez e Muriel, starebbe sondando il terreno anche per il numero undici nerazzurro.