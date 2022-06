Il Milan lavora sul fronte mercato per migliorare la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. In particolare, il reparto che i rossoneri vorrebbero rinforzare in maniera importante è la trequarti.

Milan, nel mirino Asensio

L'obiettivo è quello di acquistare un calciatore capace di dare fantasia e qualità, così da essere decisivo nelle partite fondamentali della stagione. Uno dei nomi seguiti con grande attenzione dalla dirigenza del Diavolo sarebbe Marco Asensio, che nonostante i grandi successi con la maglia del Real Madrid, non è stato tra i grandi protagonisti della stagione, e per questo potrebbe lasciare i Merengues in questa sessione estiva di Calciomercato.

Il club di Florentino Perez lo valuta almeno 30 milioni di euro: con la possibile cessione di Rebic, i rossoneri avrebbero la liquidità per virare fortemente sul talento spagnolo, ma l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla forte concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp. Perso Sadio Manè, accasatosi al Bayern Monaco, i Reds sono alla ricerca di un esterno di grande qualità che insieme a Salah, Luis Diaz e Nunez possa completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico tedesco. Per questo, il club inglese potrebbe risultare una serie minaccia per il Milan nella corsa ad Asensio.

Oltre al talento spagnolo, il Diavolo tiene sempre sotto grande osservazione le candidature di Noa Lang e Charles De Ketelaere, gioielli del Brugges.

Milan, possibile offerta del Benfica per Enzo Fernandez

Oltre a puntellare la trequarti, il Milan sta lavorando per rinforzare la mediana dopo l'addio di Frank Kessie.

Viste le complicazioni nell'arrivare a Renato Sanches, nel mirino del Paris Saint Germain, i rossoneri starebbero prendendo in considerazione la candidatura di Enzo Fernandez, centrocampista argentino in forza al River Plate.

Il Diavolo deve però guardarsi dall'interesse di altri club europei come il Wolverhampton e soprattutto il Benfica, che dopo la cessione di Nunez al Liverpool, vorrebbe puntellare la rosa con acquisti importanti. Infatti, il club portoghese potrebbe mettere 18 milioni di euro, cifra che si avvicinerebbe ai 20 richieste dai Millonarios.

Milan, vicinissimo il riscatto di Florenzi

Oltre ad acquisti importanti, il Milan lavora anche sul fronte riscatti con quello di Alessandro Florenzi che sembrerebbe ormai ad un passo.

Con la Roma, si sarebbe trovato un accordo per una cifra attorno ai 3 milioni di euro: una conferma importante per l'esterno italiano, un'ottima alternativa a Calabria.

Anche il riscatto di Messiah sembrerebbe vicino: con la conferma dell'ex Crotone, la posizione di Saelemaekers non sarebbe così solida, col belga che potrebbe lasciare Milano.