Uno dei nomi che sta caratterizzando questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di Paulo Dybala. L'argentino è andato in scadenza di contratto con la Juventus e rappresenta inevitabilmente un'occasione ghiotta a parametro zero. Il club che sembrerebbe essere ad un passo dal suo acquisto è l'Inter, che si è mossa con largo anticipo sul giocatore nonostante i rumors delle ultime ore. Si è parlato del possibile inserimento anche del Milan, visto che i nerazzurri avrebbero rallentato dopo il colpo Romelu Lukaku. In realtà si tratta di una fase fisiologica di assestamento, ma ci sono state già le rassicurazioni per la Joya sul fatto che continua ad essere un obiettivo primario per la società nerazzurra.

Il Milan, invece, è alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l'addio di Alessio Romagnoli, andato in scadenza di contratto. I rossoneri stanno avendo diverse difficoltà per Sven Botman, che sembrava l'obiettivo numero, causa inserimento del Newcastle. Per questo motivo il club si sta guardando intorno e uno dei nomi attenzionati sarebbe quello di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.

Dybala premerebbe per l'Inter

Nonostante l'arrivo di Romelu Lukaku in prestito secco dal Chelsea, Paulo Dybala continua ad essere in orbita Inter. La Joya è andato in scadenza di contratto con la Juventus e i nerazzurri stanno lavorando da tempo ad un clamoroso colpo a parametro zero. Il rapporto tra l'argentino e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, è noto.

D'altronde fu proprio l'attuale ad nerazzurro a portarlo alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

Nonostante i rumor su un rallentamento della trattativa, in realtà il classe 1993 è stato pienamente rassicurato dal vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, che sente quotidianamente, così come il suo entourage avrebbe avuto dei contatti e delle rassicurazioni dal tecnico Simone Inzaghi.

Ora serve l'uscita di Sanchez per affondare il colpo, con Dybala che avrebbe un'intesa di massima per un quadriennale a 6 milioni di euro a stagione più bonus. Bisogna limare dei dettagli sulle commissioni, ma la strada sembra tracciata.

Milan su Acerbi

Il Milan è a caccia di un difensore per la prossima stagione per sostituire Alessio Romagnoli, andato in scadenza di contratto e sembrerebbe destinato alla Lazio.

Viste le difficoltà sorte negli ultimi giorni per Sven Botman, proprio dalla Lazio potrebbe arrivare il sostituto visto che piace Francesco Acerbi, per quello che sarebbe un ritorno in rossonero. I biancocelesti non lo lasceranno andare a costo zero, ma valutano il suo cartellino tra i 5 e i 7 milioni di euro. I due club potrebbero trovare l'accordo per uno scambio alla pari, con i rossoneri che potrebbero mettere sul piatto uno tra Gabbia e Junior Messias, che verrà riscattato dal Crotone.