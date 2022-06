In vista dell'inizio ufficiale del Calciomercato, il Milan punta all'acquisto di un esterno che possa innalzare la qualità della batteria di trequartisti a disposizione di mister Pioli.

Ipotesi Noa Lang per i rossoneri

Il giocatore che sembrerebbe più vicino a vestire la maglia del Diavolo nella prossima stagione è Noa Lang, esterno olandese in forza al Club Brugge, che da diverse stagioni sarebbe nei radar della dirigenza milanista. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe un accordo con il calciatore, mentre è da trovare quello con il Club Brugge, che chiede almeno 25 milioni di euro per concludere la trattativa.

In caso di mancato accordo con Lang, il Diavolo potrebbe virare su altri obiettivi di grande spessore: tra i nomi seguiti dalla dirigenza, ci sarebbe quello di Marco Asensio in uscita dal Real Madrid e di Matteo Politano che potrebbe lasciare Napoli in estate. Non è da scartare neanche l'ipotesi che porta a Nicolò Zaniolo: la Roma chiede però almeno 45 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 22.

Milan: il Club Brugge chiede 40 milioni per De Keteleare

Non solo Lang. Infatti, il Milan sta monitorando anche altri calciatori in forza al Club Brugge e in particolare Charles De Ketelaere, talentuoso attaccante belga già nel giro della Nazionale maggiore.

La società belga chiede almeno 40 milioni di euro: per intavolare una trattativa: il Diavolo potrebbe così decidere di cedere Ante Rebic, nel mirino di diversi club europei come Wolfsburg e Atalanta, per reinvestire il denaro sul classe 2001.

Milan, possibile offerta per Scamacca

De Ketelaere non è il solo attaccante che il Milan sta monitorando per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Pioli.

Infatti resta viva anche la candidatura di Gianluca Scamacca, che in questa stagione si è distinto con la maglia del Sassuolo di Dionisi, siglando 15 reti in campionato.

Il club neroverde non fa sconti e chiede almeno 40-45 milioni di euro per lasciar partire il suo numero nove.

Il Diavolo potrebbe decidere di intavolare una trattativa, inserendo come contropartita tecnica il cartellino di Daniel Maldini.

Oltre alle richieste della società neroverde, c'è da considerare l'interesse del Paris Saint Germain, che dopo il probabile addio di Mauro Icardi, potrebbe decidere di virare sul giovane attaccante italiano. I parigini non avrebbero problemi ad accontentare il Sassuolo.