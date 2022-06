In queste settimane, la Juventus dovrà cercare di capire qual è l'esterno d'attacco più adatto per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si sarebbe già espresso in questo senso e il suo gradimento sarebbe per Angel Di Maria. Ma la questione legata al Fideo resta spinosa perché l'argentino vorrebbe un solo anno di contratto e anche la richiesta economica sarebbe piuttosto alta. In ogni caso la Juventus sta aspettando la risposta definitiva di Angel Di Maria, anche se nel frattempo la società sta valutando diverse alternative. I nomi al vaglio sono quelli di Domenico Berardi, Nicolò Zaniolo, Mychajlo Mudryk, Filip Kostic e David Neres. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunto il profilo di Marco Asensio.

Sul giocatore classe '96 ci sarebbe anche l'interesse del Milan. Perciò, qualora la Juventus dovesse decidere di puntare su Asensio, sempre che il Real Madrid lo ceda, dovrà sfidare il Milan.

Asensio va in scadenza l'anno prossimo

La Juventus, in queste settimane, sta cercando diversi profili per rinforzare il ruolo di esterno d'attacco. In particolare, i bianconeri vogliono valutare al meglio tutte le opportunità. Proprio una buona opportunità potrebbe portare a Marco Asensio. Il giocatore classe '96 va in scadenza di contratto nel 2023 e il Real Madrid per il momento non considererebbe il suo rinnovo una priorità. Se non fosse considerato fondamentale per il progetto di Carlo Ancellotti, allora la dirigenza madridista potrebbe pensare di cederlo questa estate anche perché sarebbe tra le ultime occasioni di monetizzarne la vendita.

Su di lui ci sarebbe l'interesse del Manchester United e dell'Arsenal ma entrambi i club inglesi non disputeranno la prossima Champions League. Per questo motivo i club italiani potrebbero inserirsi nella corsa ad Asensio. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan e ora, nella corsa, si sarebbe aggiunta anche la Juve.

Si valuta anche David Neres

La Juventus, oltre a Marco Asensio, starebbe valutando anche David Neres. Il giocatore dello Shakhtar Donetsk, però, piace anche al Benfica che si sarebbe già mosso per averlo. Dunque, il club portoghese è in vantaggio anche se la Juventus sarebbe comunque in corsa. Per il resto i bianconeri starebbero pensando anche a Filip Kostic.

Il giocatore serbo non sta ancora rinnovando con l'Eintracht Francoforte nonostante il club tedesco gli abbia offerto 4,5 milioni a stagione. Kostic starebbe aspettando la Juventus e questa situazione va comunque monitorata. In ogni caso resta sempre da tenere sotto controllo la situazione di Di Maria perché i dirigenti bianconeri stanno continuando comunque a lavorare per lui. Ma in questo caso la decisione definitiva spetterà al giocatore che dovrà dire sì o no alla Juventus.