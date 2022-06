Puntellare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, per rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Champions League. È questa l'intenzione del Milan, pronto ad un mercato importante per accontentare il proprio allenatore.

Milan, possibile interesse per Politano

La trequarti resta il reparto che potrebbe subire le maggior modifiche in questa sessione di Calciomercato. Infatti, il Diavolo sarebbe alla ricerca di un trequartista ma anche di un esterno offensivo, che possano innalzare la qualità negli ultimi metri per finalizzare le occasioni da rete.

Per quanto concerne l'esterno offensivo, tra i vari nomi seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Matteo Politano che potrebbe lasciare Napoli. Dopo l'acquisto di Kvaratskhelia e quello possibile di Gerard Deulofeu, lo spazio per l'esterno italiano potrebbe ridursi e per questo, la sua avventura all'ombra del Vesuvio potrebbe terminare questa estate. Il Milan starebbe monitorando la situazione dell'esterno partenopeo, che viene valutato tra i 15-18 milioni di euro dal patron Aurelio De Laurentiis.

I rossoneri non sarebbero gli unici interessati alle prestazioni di Politano: infatti, attenzione alla candidatura del Valencia ed in particolare del neo tecnico Gattuso che durante la sua gestione partenopea, aveva dato grande fiducia all'esterno italiano.

Milan, possibile nuova offerta per Zaniolo: inserito Pobega come contropartita

Il Milan non molla Nicolò Zaniolo, che resta uno degli obiettivi per la trequarti. Dopo le prime due offerte mandate al mittente, il Diavolo sarebbe pronto ad una terza offerta con la Roma che attende sviluppi sul futuro del suo talento. Secondo le ultime notizie di calciomercato, i rossoneri sarebbero pronti ad aumentare la parte cash, inserendo come contropartita tecnica il cartellino di Tommaso Pobega, che tanto bene ha fatto nella stagione che si appena conclusa con la maglia del Torino.

Difficile che il club giallorosso possa prendere in considerazione tale proposta, in quanto vorrebbe almeno 60-65 milioni cash per lasciar partire il suo numero 22.

Per questo, il Milan sta valutando anche altri profili meno costosi, come Hamed Junior Traorè, centrocampista ivoriano del Sassuolo. Il club neroverde lo valuta almeno 30 milioni di euro.

Traorè non è il solo calciatore che i rossoneri stanno monitorando nelle fila del Sassuolo: infatti, ci sarebbe un interesse anche per Giacomo Raspadori, nel mirino anche della Juventus di Allegri.

Infine, non dimentichiamo le candidature di Charles De Ketelaere e Noa Lang del Club Brugges, che da tempo sono nel mirino del club rossonero.