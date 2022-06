L'Inter è molto attiva sul mercato e uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è quello avanzato con gli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Due nomi importanti, ma anche con ingaggi pesanti che, inevitabilmente, comporteranno anche degli addii. In uscita c'è sicuramente Alexis Sanchez, che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nell'ultimo anno, ma occhio anche a Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, al lordo ha praticamente lo stesso ingaggio di Big Rom, che potrebbe usufruire ancora del Decreto Crescita. Proprio per questo potrebbe lasciare Milano ad un anno dal suo arrivo per andare nell'altra big italiana che lo aveva seguito con grande interesse, la Juventus, che non affondò il colpo visto che si aspettava la decisione di Cristiano Ronaldo sul futuro.

La Juventus pensa a Dzeko

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in attacco che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Alvaro Morata, infatti, dovrebbe tornare all'Atletico Madrid, ma anche in caso di permanenza potrebbe comunque giocare largo sulla sinistra, mentre Moise Kean vuole giocare con maggiore continuità e potrebbe andare via.

Per questo motivo gli interessi dei bianconeri e dell'Inter potrebbero intrecciarsi. I nerazzurri, infatti, vogliono sfoltire il reparto avanzato per fare spazio agli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku e in uscita, oltre a Alexis Sanchez, c'è anche uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. La società bianconera avrebbe mostrato il proprio interesse per il centravanti bosniaco, arrivato a Milano l'anno scorso praticamente a parametro zero dalla Roma.

A rivelare la notizia il direttore di Top Calcio 24 e Telelombardia, Fabio Ravezzani: "La Juventus, in alternativa a Morata, pensa a Dzeko. E' la notizia che arriva direttamente da Torino. La Juve sa che i nerazzurri, se dovesse arrivare Lukaku, avrebbero un problema di abbondanza e di monte ingaggi. La società bianconera, l'anno scorso, è stata a lungo dietro all'attaccante bosniaco.

Alla fine i nerazzurri hanno anticipato i bianconeri, che pensavano di sostituire Ronaldo con Dzeko. La Juve tiene in stand by Morata e aspetta di vedere cosa fa l'Inter con Lukaku".

Le cifre e i dettagli dell'affare

Il noto giornalista entra anche nei dettagli dell'affare, sottolineando come la Juventus sia pronta ad offrire a Edin Dzeko un biennale, fino a giugno 2025, a quasi 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Da vedere se l'Inter accetterà di lasciare andare via il centravanti bosniaco a parametro zero, pur di liberarsi del suo ingaggio, o se le due società intavoleranno uno scambio. Nell'affare potrebbe entrare anche Juan Cuadrado, accostato al club meneghino nei giorni scorsi.