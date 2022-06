L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni di mercato, si potrebbero inscenare degli scambi con altre squadre. I nerazzurri sarebbero infatti alla ricerca di un vice Brozovic. Oltre ad Asllani interesserebbe anche Schouten del Bologna. Per quanto riguarda la corsia esterna, il prescelto sarebbe Bellanova del Cagliari. Il Manchester City potrebbe invece mettere sul piatto le prestazioni di Zinchenko per arrivare a Milan Skriniar.

Il talento della Primavera per arrivare al calciatore del Cagliari

La società presieduta dagli Zhang potrebbe decidere di accelerare per assicurarsi le prestazioni di Raoul Bellanova del Cagliari. Sarebbe il profilo prescelto dopo la partenza di Ivan Perisic che ha deciso di continuare la sua carriera in Premier League accettando la corte del Tottenham. Il ragazzo del Cagliari avrebbe una valutazione di circa 8 milioni di euro e si potrebbe optare per uno scambio alla pari con il centrocampista della Primavera, Casadei che si è messo in mostra sotto la guida tecnica di Chivu. Con l'arrivo dell'esterno, possibile il passaggio sulla sinistra di Matteo Darmian.

Possibile scambio con il Bologna

Per quanto riguarda il centrocampo, di dirigenti dell'Inter sarebbero da tempo alla ricerca di un profilo che possa giocare come alter ego di Marcelo Brozovic.

Il croato è stato determinante nel corso della stagione e la sua assenza ha causato non pochi problemi alla formazione di Simone Inzaghi. Oltre ad Asllani dell'Empoli, che varrebbe circa 10 milioni di euro, i dirigenti milanesi avrebbero appuntato sul proprio taccuino anche Schouten del Bologna. Il calciatore sarebbe valutato circa 20 milioni di euro ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero proporre come contropartita tecnica il cartellino di Sebastiano Esposito o quello di Martin Satriano.

Entrambi sono rispettivamente in prestito al Basilea e al Brest. Qualora non dovesse essere accettata tale proposta, l'Inter potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Andrea Pinamonti. L'ex Frosinone potrebbe essere il profilo giusto per gli emiliani se dovesse partire Marko Arnautovic.

Il Manchester City vorrebbe Skriniar

Il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe poi messo nel mirino le prestazioni di Milan Skriniar e potrebbe avanzare un'offerta che comprenderebbe le prestazioni del terzino Zinchenko più 30 milioni di euro. Lo slovacco, però, non dovrebbe essere in uscita perché ritenuto il pilastro difensivo del progetto di Simone Inzaghi che lo ha utilizzato in tutti i ruoli della difesa.