La Juventus, in questi giorni, è in vacanza e alla Continassa i cancelli sono chiusi. Ma in questo periodo ci sarà un giocatore che usufruirà delle strutture del JTC per continuare a lavorare. Infatti, Federico Chiesa ha deciso di non fare le vacanze per restare a lavorare a Torino. Il numero 22 juventino si prenderà solo i weekend di pausa e poi durante le prossime settimane continuerà a lavorare per recuperare dopo l'infortunio al ginocchio. L'obiettivo di Federico Chiesa è quello di tornare in campo tra settembre e ottobre. Nel frattempo il lavoro dell'estero sarà suddiviso in corse sul campo, nuotate in piscina e fisioterapia.

Poi dal 4 luglio quando la Juventus tornerà alla Continassa la speranza del numero 22 juventino sarà quella in parte di poter cominciare a lavorare con la squadra.

Weekend a Forte dei Marmi per Chiesa

La Juventus, in questi giorni, si sta godendo le vacanze e i vari giocatori sono in giro per l'Italia. In particolare, nel weekend, Federico Chiesa si è goduto il sole e il mare di Forte dei Marmi insieme alla fidanzata Lucia. Fino a venerdì 3 giugno, il numero 22 juventino ha lavorato alla. Continassa per poi concedersi qualche ora di relax. Da oggi 6 giugno, Federico Chiesa tornerà alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Il numero 22 juventino sarà l'unico a varcare i cancelli del JTC perché i vari Zakaria, Danilo e Kean che in questi giorni avevano lavorato a Torino adesso sono in vacanza e ritorneranno solo il 4 luglio.

Intanto la società lavora sul mercato

Mentre Federico Chiesa continua il suo percorso di riabilitazione, la dirigenza sta continuando a lavorare sul mercato. L'obiettivo dei bianconeri è quello di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe un centrocampista con grandi qualità e in grado di segnare.

Per questo motivo la Juventus si è mossa per arrivare a Paul Pogba. Nel corso di questa settimana, il francese potrebbe sciogliere le ultime riserve e la speranza è che presto possa arrivare la fumata bianca. Una volta sistemata la questione legata al centrocampo si penserà a cercare un esterno offensivo. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Angel Di Maria.

L'argentino, però, vorrebbe un solo anno di contratto. Mentre la Juventus preferirebbe un intestato di un anno con opzione per il secondo. Questo consentirebbe ai bianconeri di usufruire del decreto crescita. Anche in questo caso in settimana potrebbbero arrivare delle novità. In ogni caso la Juventus ha già delle alternative da poter scegliere in caso di mancato accordo con Angel Di Maria. I nomi che possono essere presi in considerazione sarebbero quelli di Berardi e Zaniolo.