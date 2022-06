La Juventus per irrobustire la linea di centrocampo vorrebbe acquisire Nahitan Nandez, mediano in forza al Cagliari e potrebbe offrire come contropartita tecnica, Matteo Brunori, attaccante che si è reso assoluto protagonista della promozione del Palermo in Serie B.

Gianluigi Buffon nel frattempo, ha parlato del possibile approdo di Di Maria in bianconero.

Juve, piacerebbe Nahitan Nandez, Cherubini pensa allo scambio inserendo Brunori

La Juventus starebbe osservando da tempo il profilo di Nahitan Nandez, calciatore uruguaiano del Cagliari, da poco retrocesso in Serie B.

Il presidente Giulini lo valuterebbe circa 15 milioni di euro: a tale richiesta la società bianconera avrebbe risposto con l'inserimento di alcune contropartite tecniche, tutte respinte al mittente. Nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni, i bianconeri potrebbero tentare un nuovo affondo per Nandez, proponendo al Cagliari il nome di Matteo Brunori. Il bomber ha concluso da poco una stagione da protagonista con la maglia del Palermo in Serie C, aiutando la squadra siciliana con i suoi 29 gol a risalire in Serie B.

Buffon esalta Angel Di Maria: 'L'attuale Serie A si è impoverita a livello tecnico e lui sarebbe come Maradona'

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e ora in forza nel Parma, è tornato a parlare della formazione bianconera e dell'eventuale acquisto di Angel Di Maria da parte di Cherubini.

L'ex portiere della Nazionale ha esaltato l'esterno argentino ex PSG, affermando: "Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico. Angel, di tecnica, ne ha da vendere, salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli.

In poche parole: è un giocatore di calcio".

Buffon ha poi proseguito il discorso inerente il "Fideo" concentrandosi sul fattore età dell'argentino, affermando come Di Maria sia un vero professionista, che dà battaglia in ogni allentamento e in ogni partita in cui viene schierato.

Juventus, Massimo Pavan scettico su Koulibaly: 'Spendere 40 milioni per un trentunenne è strano'

Il giornalista sportivo Massimo Pavan ha voluto commentare l'eventuale acquisto della Juventus di Koulibaly, affermando: "Koulibaly un grande giocatore ma investire 40 milioni su un trentunenne che va in scadenza è sempre strano. Si tratta di un difensore che fa la differenza, ma se posso scegliere prenderei Bremer che ha più o meno lo stesso costo, prende meno di ingaggio e puoi rivenderlo un domani".