Inter e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri avrebbero in mente di sfoltire la rosa per fare spazio ai possibili arrivi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. A lasciare la Pinetina potrebbero essere Agoum e Correa, che interesserebbero entrambi al Marsiglia. I dirigenti degli Zhang potrebbero poi intavolare una trattativa con l'Arsenal per il difensore Gabriel, mentre il Milan sarebbe sulle tracce di Rodrigo De Paul per puntellare il centrocampo di Stefano Pioli.

Agoumè e Correa seguiti dal Marsiglia di Sampaoli

L'Inter potrebbe parlare con il Marsiglia nelle prossime ore per discutere delle prestazioni di Correa ed il centrocampista Agoumè. Entrambi piacerebbero a Jorge Sampaoli, tecnico dei francesi, e potrebbero garantire alle casse della proprietà asiatica circa 30-35 milioni di euro. Cifra che farebbe molto comodo se dovessero essere confermati gli investimenti pensati per portare alla Pinetina Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Possibile asse tra Inter e Arsenal per i difensori

L'Inter potrebbe perdere anche Milan Skriniar che sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain. Lo slovacco garantirebbe circa 70 milioni di euro, ma i dirigenti milanesi sarebbero disposti a cedere Stefan De Vrij per ingaggiare un profilo più giovane.

Nelle idee di Marotta e Piero Ausilio sarebbe finito il calciatore dell'Arsenal, Gabriel. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari proprio con l'olandese che ha il contratto in scadenza nel 2023.Il brasiliano, classe 1997, piacerebbe per le ottime doti in zona gol, infatti, ha messo a segno 5 gol in 35 presenze nell'ultima stagione.

L'Inter, però, continuerebbe a seguire Gleison Bremer del Torino, per il quale ci sarebbe da tempo un principio di accordo. Mancherebbe la formula definitiva con la società presieduta da Urbano Cairo.

Bennacer per arrivare a Rodrigo De Paul

Il Milan avrebbe messo nel mirino Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid che piacerebbe sia all'Inter che alla Juventus.

I contatti potrebbero intensificarsi poichè il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, vorrebbe da tempo approfondire il discorso per Bennacer. L'algerino, che ha una clausola da circa 50 milioni di euro potrebbe essere inserita nell'operazione, anche se i dirigenti rossoneri preferiscono monetizzare in caso di addio dell'ex Empoli. Per quanto riguarda De Paul, la valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro e la prima proposta del Milan potrebbe essere studiata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.