La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Al raduno dei bianconeri mancano nove giorni ma a parte Paul Pogba - che è ad un passo dal ritorno - non sembrano esserci arrivi imminenti di nuovi giocatori.

Oggi 25 giugno, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini sono stati avvistati a Forte dei Marmi mentre facevano colazione al tavolino di un bar. Dunque i due dirigenti della Juventus sono insieme e probabilmente avranno parlato anche di mercato.

La società bianconera deve delineare le strategie future e soprattutto deve capire il da farsi con Matthijs De Ligt.

L'olandese, infatti, potrebbe partire già in questa sessione di mercato se dovesse arrivare un'offerta importante.

Tanti rebus per la Juventus

Questa mattina 25 giugno, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini si sono ritrovati in un bar a Forte dei Marmi e questa potrebbe essere stata l'occasione anche per fare un punto sul mercato.

In settimana ci sono stati diversi incontri a Milano tra i dirigenti bianconeri e alcune società. Intanto la Juventus sta inseguendo da due mesi Angel Di Maria, ma per ora non ci sono novità. "El Fideo" continuerebbe a chiedere tempo alla Vecchia Signora e non sembra intenzionato a dare una risposta in tempi brevi.

Nel loro incontro Arrivabene e Cherubini potrebbero aver parlato di Di Maria, ma non è da escludere che si sia fatto il punto anche su Matthijs De Ligt.

L'olandese ha diverse pretendenti ma la Juventus vorrebbe rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2024). Il club bianconero attenderebbe un segnale dal difensore e se non si arriverà a un'intesa per il rinnovo la Juventus potrebbe decidere di cederlo. Comunque sia, il club di Agnelli non inizierà una trattativa per meno di 80 milioni, considerando anche che De Ligt ha una clausola da 120/125 milioni e che ancora mancano due anni alla scadenza del suo contratto.

Mancano nove giorni al raduno

Tra esattamente nove giorni la rosa della Juventus si ritroverà alla Continassa per iniziare al raduno estivo. Il 4 luglio infatti i bianconeri saranno al JTC per la ripresa degli allenamenti. Alla Continassa arriveranno tanti giovani (che lo scorso anno hanno giocato in prestito altrove) e i vari giocatori che non sono stati in nazionale.

Poi fra il 5 e l'8 luglio ci dovrebbe essere anche il ritorno di Paul Pogba. Mentre a partire dalla settimana successiva si rivedranno i calciatori che hanno giocato nelle scorse settimane con le rispettive nazionali.

La speranza di Massimiliano Allegri sarebbe quella di avere quanto prima a disposizione anche i nuovi acquisti per iniziare a preparare al meglio il via del campionato, fissato ad agosto.