Nelle ultime ore la Juventus avrebbe ricevuto una richiesta di informazioni da parte del Chelsea per Matthijs De Ligt. I blues e i bianconeri non avrebbero ancora intavolato una vera trattativa, na l'intenzione del Chelsea sarebbe quella di dare alla Juventus circa 40 milioni più il cartellino di Timo Werner. Per quanto riguarda la proposta cash ci sarebbe grande distanza poiché la Juventus vorrebbe una cifra molto vicina ai 120 milioni della clausola rescissoria. I bianconeri, comunque, gradirebbero un'eventuale inserimento di Werner. In caso di partenza di Matthijs De Ligt, però, la Juventus dovrà cercare dei sostituti e i nomi al vaglio sarebbero tre: fra questi ci sarebbe anche quello di Alessio Romagnoli.

La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di De Ligt

La Juventus, in questa sessione di mercato, vorrebbe rinnovare il contratto di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese va in scadenza nel 2024 ma il club bianconero vorrebbe estendere la scadenza per avere maggiore potere contrattuale. De Ligt, dal canto suo, vorrebbe un abbassamento della clausola rescissoria, che al momento è fissata a 120 milioni. Adesso la società di Agnelli aspetta un segnale dal giocatore per capire quale sia la sua volontà, ma senza un rinnovo non è da escludere che la Juventus ceda De Ligt. Per lui le pretendenti non mancano e il Chelsea sarebbe stato il primo a chiedere informazioni.

In caso di partenza di De Ligt la Juventus starebbe pensando a tre profili per la difesa: i primi due sarebbero Milenkovic e Gabriel, ma arrivare ai giocatori di Fiorentina e Arsenal non sembra semplice.

Poi ci sarebbe l'opzione Romagnoli che lascerà il Milan a parametro zero. Questa potrebbe essere un'ottima occasione da cogliere per la Juventus. Inoltre, in caso di partenza di De Ligt, non è da escludere che i bianconeri comprino due difensori centrali.

La Juventus vorrebbe Zaniolo

La Juventus, oltre a occuparsi del futuro di De Ligt, starebbe cercando anche degli esterni d'attacco.

Tra i nomi al vaglio ci sarebbe quello di Nicolò Zaniolo, ma arrivare al giocatore classe '99 non sarà facile.

La Roma vorrebbe tra i 50 e i 60 milioni, mentre la Juventus potrebbe arrivare a 40 più bonus. Per questo si cercherà una nuova formula: i bianconeri potrebbero cercare di inserire una contropartita tecnica. I nomi per provare a sbloccare la trattativa potrebbero essere quelli di Arthur e McKennie.