La Juventus è attesa da settimane importanti in ottica di Calciomercato, infatti dovrà decidere soprattutto quali investimenti fare per rinforzare il centrocampo e il settore avanzato.

In particolare la società torinese attende la decisione di Angel Di Maria: la Juve avrebbe offerto all'argentino 7 milioni di euro a stagione più bonus fino al 30 giugno 2023 con opzione per quella successiva. Nelle ultime ore arrivano intanto nuove indiscrezioni sul possibile arrivo in bianconero anche di Nicolò Zaniolo, non come sostituto di Angel Di Maria ma in aggiunta all'argentino.

La Roma lo valuta circa 60 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche una contropartita tecnica gradita dalla società dei Friedkin. In tal caso una pedina interessante per Mourinho potrebbe essere rappresentata da Arthur Melo, che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro. In tal caso la Juve aggiungerebbe circa 20 milioni di euro per arrivare a Zaniolo.

La Juventus oltre a Di Maria potrebbe puntare anche su Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio non solo di Di Maria ma anche di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma va in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni.

La società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni più il cartellino di Arthur Melo, che piacerebbe a Mourinho.

La Juve valuta circa 40 milioni il brasiliano, che sarebbe un giocatore ideale per la Roma da schierare insieme al neoarrivato Matic e al capitano Pellegrini a centrocampo.

In caso di arrivo di Zaniolo, la Juventus lo schiererebbe come punta di fascia nel 4-3-3 a supporto di Vlahovic e di Federico Chiesa, che dovrebbe tornare a disposizione da settembre; oltre eventualmente a Di Maria, se l'argentino dovesse accettare l'offerta dei bianconeri.

Il resto del mercato della Juventus: Ramsey in uscita

In questa sessione di calciomercato la Juventus dovrà anche cedere diversi giocatori per alleggerire il monte ingaggi. In particolare potrebbe partire Aaron Ramsey, il gallese dopo il prestito ai Glasgow Rangers rientrerà a Torino.

Il giocatore è in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. La Juventus starebbe lavorando a una rescissione consensuale con Ramsey: si parla di un possibile indennizzo a favore del giocatore di circa 3 milioni di euro.