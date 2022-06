La Juventus vorrebbe potenziare il reparto offensivo con uno tra Muriel o Lacazette mentre Balotelli si sarebbe proposto alla compagine bianconera. Nel frattempo l'Inter e Lukaku avrebbero trovato l'accordo per l'ingaggio.

Juventus, per l'attacco si pensa a Muriel o Lacazette come vice Vlahovic. Balotelli si sarebbe proposto ai bianconeri

Il potenziamento della Juventus per il prossimo anno passerebbe anche dall'acquisto di una prima punta che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Secondo le indiscrezioni uscite da Eurosport, Mario Balotelli si sarebbe dunque offerto alla compagine bianconera per alternarsi in attacco con il serbo.

Il centravanti ex Inter ha vissuto come protagonista le ultime annate all'Adana Demirspor, formazione turca di prima divisione, ma la sua volontà di tornare in Italia per competere in un campionato di massimo livello, lo avrebbe spinto a proporsi alla Vecchia Signora.

La società piemontese valuterebbe l'operazione Balotelli conveniente sotto l'aspetto economico, tuttavia il giocatore non convincerebbe a fondo per le varie problematiche che si porta dietro da anni. Chi invece godrebbe dell'avallo completo della Juventus risulterebbe essere Luis Muriel. Il bomber colombiano sarebbe considerato una delle migliori alternative da mettere alle spalle di Vahovic, tanto è vero che il direttore sportivo bianconero Cherubini avrebbe presentato un'offerta all'Atalanta di 10 milioni di euro.

Percassi, che valuterebbe Muriel 14 milioni, starebbe temporeggiando, ma visto che tra le parti ballerebbero circa 4 milioni di euro, la trattativa non dovrebbe arenarsi. Sullo sfondo per l'attacco della Juventus si staglierebbe la figura di Alexandre Lacazette, centravanti che si sta svincolando a parametro 0 dall'Arsenal.

Inter e Lukaku, accordo tra le parti in vista. I nerazzurri ora dovrebbero 'solo' convincere il Chelsea

Nella giornata di ieri, 31 maggio, c'è stato un incontro segreto tra gli agenti di Lukaku e l'Inter. Il meeting tra le parti è stato confermato direttamente dalla Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha rivelato come l'entourage dell'attaccante belga avrebbe trovato un accordo di massima con la società nerazzurra.

Il centravanti, che ad ora percepisce 15 milioni di euro al Chelsea, sarebbe disposto a dimezzarsi l'ingaggio, andando a guadagnare 7.5 milioni di euro. Ora per l'Inter resterebbe solo da convincere il Chelsea a lasciare andare il giocatore. La compagine inglese, che pagò caro Lukaku (circa 120 milioni di euro) vorrebbe rientrare dei soldi spesi, ma la società lombarda non avrebbe le capacità economiche per soddisfare le richieste del "Blues". D'altro canto, Tuchel non gradirebbe tenere in rosa un calciatore scontento, dunque l'unica soluzione praticabile apparirebbe quella del prestito.