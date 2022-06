La Juventus è sempre sulle tracce di Angel Di Maria e la società sta attendendo che il giocatore decida se accettare o meno di vestire la maglia bianconera. In queste ore, El Fideo ha rilasciato un'intervista a Espn nella quale ha avuto modo anche di parlare della Vecchia Signora: "La Juve è il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me", ha dichiaro l'argentino. Ma Di Maria non ha voluto sbilanciarsi più di tanto: "Al momento sto riflettendo, mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia". Dunque, la situazione resta la stessa e per ora non ci sono aggiornamenti.

Resta da capire se e quanto tempo la Juventus sarà disposta ad aspettare Di Maria.

Nessuna novità sul fronte Di Maria

In queste ore, sono arrivate le dichiarazioni di El Fideo che però non ha fornito alcun indizio sul suo futuro. Dunque bisognerà attendere ancora per capire se Angel Di Maria si trasferirà alla Juventus oppure no. Il giocatore vuole godersi le vacanze e, insieme alla sua famiglia, decidere dove giocare il prossimo anno. In ogni caso la Juventus continua ad aspettare anche se valuta diverse alternative come Berardi e Zaniolo. Ma, quest'ultimo, potrebbe essere un obiettivo di mercato dei bianconeri anche in caso di acquisto di Di Maria. Nelle prossime settimane si attendono movimenti in casa Juventus in modo da assicurare a Massimiliano Allegri di avere i tasselli giusti in ogni reparto.

Manca poco al raduno della Juventus

La nuova stagione della Juventus è alle porte, visto che tra nove giorni, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per iniziare a preparare la nuova stagione. Ma, al momento, a parte Paul Pogba che è ad un passo club bianconero, non ci sarebbero altre novità imminenti in ottica mercato.

La speranza di Massimiliano Allegri è che presto possa arrivare qualche accelerata per poter rinforzare ulteriormente la rosa. In ogni caso la Juventus ha in piedi diverse situazioni e sta aspettando il momento giusto per decidere su chi puntare con decisione. Negli ultimi giorni, per esempio, il club bianconero ha incontrato i dirigenti del Genoa per parlare di Cambiaso.

Il difensore sarebbe un profilo apprezzato perché giovane e duttile. La Juventus ne ha già parlato con il Genoa e non è da escludere che si possa inserire qualche contropartita tecnica. Inoltre, resta da capire quale sarà il futuro di De Ligt, la cui eventuale cessione porterebbe nelle casse bianconere denaro da reinvenstire sul mercato.