Negli ultimi giorni, si è parlato molto di un addio di Neymar al Paris Saint Germain. Il club francese vorrebbe cedere il brasiliano e lo starebbe offrendo ad alcune grandi squadre europee. Tra i club interpellati ci sarebbe anche la Juventus. Nelle ultime ore, alcuni intermediari brasiliani avrebbero di nuovo contattato il club bianconero per sapere se fossero interessati a Neymar. Ma la Juventus crede di non poter superare l'ostacolo legato all'ingaggio del giocatore carioca. I bianconeri hanno fissato un tetto massimo di 8 milioni di ingaggio e, dunque, Neymar dovrebbe dimezzarsi lo stipendio per poter giocare a Torino.

Aria di addio tra il PSG e Neymar

Il Paris Saint Germain, in questa estate, potrebbe rivedere le sue strategie di mercato e potrebbe comprare giocatori più utili al progetto. Per questo motivo, si pensa anche ad una possibile partenza di Neymar. Il brasiliano non sarebbe più centrale nel progetto del club transalpino. Ma per il PSG sarà difficile cederlo. L'ingaggio di Neymar spaventa gli altri club che non sarebbero disposti a garantirgli lo stesso stipendio che percepisce in Francia. Tra le società contattate ci sarebbe anche la Juventus. Ma il club bianconero avrebbe fatto capire di non essere disposto ad accollarsi lo stipendio di Neymar. Dunque, se il PSG vorrà cedere il brasiliano dovrà prestarlo e magari corrispondere parte del suo ingaggio.

Inoltre, dal 1º luglio, potrebbe scattare una clausola per il rinnovo automatico di Neymar con il PSG fino al 2027. Dunque, la situazione del brasiliano dovrà essere monitorata per capire se davvero lascerà la Francia oppure no.

Nuove anticipazioni sulla seconda maglia della Juventus

Ancora non si sa se quella di Neymar alla Juventus è solo una suggestione di inizio mercato oppure se diventerà qualcosa di più concreto.

Intanto i tifosi bianconeri sognano e chissà che non immagini il brasiliano con indosso la casacca bianconera. In queste ore, sul profilo Twitter "La maglia bianconera", sono circolate nuove immagini di quella che potrebbe essere la seconda maglia della Juventus. La casacca sarà di colore nero tinta unita con inserti bianchi.

Questa maglia ha incassato il gradimento dei tifosi della Juventus. Adesso la speranza del popolo juventino è che questa casacca possa essere indossata da tanti nuovi acquisti. Il primo volto nuovo ad indossare questa maglia potrebbe essere Paul Pogba. Il francese è vicinissimo al ritorno a Torino e il suo approdo nel capoluogo piemontese dovrebbe avvenire nei primi giorni di luglio. Per quanto riguarda gli altri colpi della Juventus bisognerà attendere ancora un po' poiché non ci sarebbe nulla di così concreto.