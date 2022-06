Il Crotone si guarda attorno in questi giorni in vista dell'inizio ufficiale del Calciomercato. Gli squali sono pronti a salutare dopo soli sei mesi il centrocampista Ben Lhassine Kone, che farà rientro al Torino e probabilmente verrà girato in prestito al Perugia.

In entrata i rossoblù starebbero guardando al Padova per mettere a segno due colpi di categoria: il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo e l'attaccante Cosimo Chiricò. In uscita si attendono novità da Pisa per la cessione di Ahmad Benali.

Crotone, Kone ai saluti

Sono le ultime ore da calciatore del Crotone per il centrocampista Ben Lhassine Kone.

Il calciatore, giunto a gennaio - via Torino - dopo una prima parte di stagione al Cosenza, terminerà il prestito in rossoblù il 30 giugno 2022.

Il calciatore farà rientro al club granata, ma per lui si prospetta un futuro ancora nel torneo cadetto. Dopo aver collezionato 16 presenze e un gol al Crotone, la sua carriera potrebbe proseguire in prestito al Perugia. La trattativa tra il Torino e gli umbri sarebbe già in fase avanzata e potrebbe arrivare a conclusione nelle prossime ore.

Due giocatori del Padova piacerebbero al Crotone

Il Crotone potrebbe approfittare della rivoluzione in corso a Padova per mettere a segno due colpi in entrata con elementi di categoria.

Dal club biancoscudato potrebbero arrivare il centrocampista e capitano Pompeo Da Silva Ronaldo e l'attaccante Cosimo Chiricò.

Il brasiliano in particolare rappresenta un obiettivo per sostituire il partente Nahuel Estevez, che pare a un passo dal Parma.

Le altre operazioni degli squali

Sul fronte delle cessioni il Crotone starebbe attendendo un'offerta dal Pisa per la vendita del centrocampista Ahmad Benali. Il calciatore libico, in prestito proprio ai toscani da gennaio, non rimarrà in Calabria.

Il suo cartellino sarebbe stato valutato 2,5 milioni di euro, un prezzo ritenuto al momento elevato da parte dei toscani per un calciatore in scadenza di contratto tra una stagione.

Si attende invece solamente l'ufficialità per il trasferimento a titolo definitivo di Junior Messias al Milan per 4,5 milioni di euro più bonus legati al rendimento.

Il difensore Giuseppe Cuomo potrebbe rimanere al Crotone, ma nel frattempo è corteggiato anche dal Parma. Trattativa in corso tra i calabresi e Vladimir Golemic per cercare di trattenere l'ex Pas Lamia anche in Serie C.

Ufficializzato nei giorni scorsi dal Crotone, infine, l'arrivo di Paolo Branduani, portiere ex Catanzaro: per lui contratto biennale con opzione per una terza stagione.