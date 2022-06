La telenovela tra la Juventus e Angel Di Maria procede e ogni giorno c'è una nuova puntata che si aggiunge alle precedenti. Nelle ultime ore, ci sarebbe un po' di tensione tra le parti. Infatti, Angel Di Maria non avrebbe ancora dato una risposta definitiva ai bianconeri. Adesso, la dirigenza della Juventus starebbe perdendo la pazienza e non si potrà continuare ad aspettare in eterno. Inoltre, anche Massimiliano Allegri si starebbe spazientendo visto che il tecnico livornese avrebbe spinto il management juventino ad attendere poiché riterrebbe El Fideo una priorità.

Adesso, però, il tempo stringe e la Juventus, a breve, andrà in ritiro e l'allenatore avrebbe bisogno di avere i giocatori a disposizione per il raduno del 4 luglio.

La Juventus non attenderà in eterno

La Juventus, in questi mesi, ha rispettato le tempistiche di Angel Di Maria e ha atteso con pazienza una risposta. I bianconeri si attendevano una chiamata a metà settimana, ma anche in questo caso il telefono non ha squillato. Dunque, Angel Di Maria non avrebbe ancora sciolto le riserve.

La Juventus dovrebbe attendere fino a domenica 26 giungo dopodiché probabilmente abbandonerà El Fideo al suo destino. Anche perché le alternative che ha la Juventus richiedono trattative non semplici. Uno dei profili seguiti per esempio è Domenico Berardi.

La Juventus, dunque, dovrebbe iniziare una trattativa con il Sassuolo per avere l'esterno azzurro e si sa che trattare con i neroverdi non è mai semplice.

La scorsa estate i bianconeri e il club di Carnevali trattarono per quasi due mesi Manuel Locatelli e il centrocampista arrivò a Torino a ridosso dell'inizio del campionato.

Per questo motivo, la Juventus non può perdere ancora molto tempo dietro a Di Maria.

El Fideo indeciso

Angel Di Maria starebbe facendo perdere la pazienza alla Juventus che da diversi mesi lo sta attendendo. I bianconeri sarebbero venuti incontro a tutte le richieste del giocatore compresa la durata del contratto che dovrebbe essere di un solo anno.

Ma El Fideo sarebbe ancora indeciso. La sua sarebbe una scelta da dover condividere con la famiglia e ancora non avrebbe preso una decisione decisiva. Inoltre, non sarebbe da escludere che, dietro al temporeggiamento di Di Maria, ci sia il Barcellona. Infatti, l'argentino vorrebbe giocare in blaugrana perciò non è da escludere che stia prendendo tempo in attesa di un'offerta della società catalana. Inoltre, non bisogna nemmeno scartare il Rosario Central squadra dove El Fideo vorrebbe giocare nel 2023. Perciò Di Maria potrebbe anche decidere di anticipare il ritorno in Argentina visto che, sulla panchina del club sudamericano, troverebbe anche Carlos Tevez.