La Juventus da inizio luglio inizierà la nuova stagione 2022-2023 con tanti giovani di qualità che hanno giocato in prestito in altre società nella scorsa stagione. Parliamo dei vari Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, in prestito rispettivamente al Genoa, alla Cremonese e al Vicenza. Allegri li valuterà durante la preparazione estiva anche se di questi potrebbero partire tutti. Il toscano potrebbe dare fiducia invece ad altri due giovani che hanno giocato nella stagione 2021-2022 nell'under 23 bianconera, ma che hanno fatto parte anche della prima squadra.

Parliamo di Fabio Miretti e Matias Soulé. A proposito dell'ex Genoa, si parla di una sua possibile cessione alla Roma come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Zaniolo. Diversa invece la situazione di Fagioli e Ranocchia, che potrebbero partire di nuovo in prestito. A proposito dell'ex Cremonese, si parla di un possibile interesse del Parma, che dopo una stagione deludente in Serie B vuole cercare di ritornare nel campionato italiano. Per questo avrebbe individuato nel nazionale under 21 uno dei possibili rinforzi, considerando che Fagioli ha dato un grande contributo alla promozione della Cremonese. Fagioli dovrebbe prolungare il suo contratto fino a giugno 2026 e successivamente essere ceduto in prestito per una stagione.

Per quanto riguarda Ranocchia, si parla invece di un suo possibile trasferimento alla Sampdoria.

Il centrocampista Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito al Parma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Nicolò Fagioli potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2026 e successivamente essere ceduto in prestito per una stagione.

Potrebbe trasferirsi al Parma, che vuole ritornare in Serie A dopo una stagione 2021-2022 deludente. Il centrocampista sarà valutato prima da Allegri durante la preparazione estiva e solo dopo il toscano potrebbe decidere di cederlo in prestito. Molto dipenderà anche dai centrocampisti che partiranno durante il Calciomercato estivo ma anche dai rinforzi.

A rischio cessione ci sono Arthur Melo, Aaron Ramsey oltre ad Adrien Rabiot. Per quanto riguarda i rinforzi invece oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain e valutato circa 20 milioni di euro dalla società francese.

La stagione disputata da Fagioli

Il centrocampista Nicolò Fagioli ha dato un contributo importante alla promozione della Cremonese in Serie A. Nel campionato di Serie B ha disputato 33 match segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. Prestazioni che gli hanno permesso anche di diventare uno dei giocatori più importanti della nazionale under 21 italiana. Fino ad adesso ha disputato 4 match con la rappresentativa giovanile italiana.