La Juventus dovrà alleggerire in maniera importante la rosa durante il Calciomercato estivo. Si parla molto di rinforzi ma attualmente ci sono dei giocatori bianconeri che hanno un ingaggio notevole e che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti spicca Alex Sandro, che però sarebbe pronto a rispettare il suo contratto con la Juve fino a giugno 2023 anche perché non è facile trovare società pronte ad investire 6 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio del brasiliano. E a proposito di nazionalità brasiliana altro indiziato a lasciare Torino è Arthur Melo, che potrebbe essere inserito nella trattativa di mercato per arrivare a Zaniolo.

Il centrocampista piace anche all'Arsenal, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Circa 17 milioni potrebbero arrivare anche dalla cessione del cartellino di Adrien Rabiot, che piace a diverse società inglesi. Fra queste il Chelsea, ma non solo, considerando che è un giocatore che si adatterebbe molto bene al calcio inglese. A questi potrebbero aggiungersi altri due nomi, Luca Pellegrini, che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 10 milioni di euro, e Rolando Mandragora. Il centrocampista classe 1997 potrebbe trasferirsi alla Fiorentina o eventualmente al Torino per circa 13 milioni. Dalle cessioni potrebbero arrivare circa 80 milioni, senza contare la somma che potrebbero arrivare dalla parte di de Ligt.

Possibili cessioni per la Juventus per 80 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti utili per rinforzarsi sul mercato. Oltre a Pogba e Di Maria potrebbero arrivare altri 4 o 5 acquisti importanti. C'è però l'esigenza di alleggerire non solo il monte ingaggi ma anche la rosa bianconera.

A tal riguardo sarebbero almeno cinque i possibili partenti durante il calciomercato estivo. Dalla cessione di Arthur Melo potrebbero arrivare circa 40 milioni di euro, in soldi o eventualmente il brasiliano potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare ad un giocatore come Zaniolo. Il centrocampista Rabiot potrebbe lasciare Torino per 17 milioni di euro, per Pellegrini si parla id una cessione al West Ham o al Fulham per circa 10 milioni di euro.

La società bianconera sarebbe vicina anche alla cessione di Rolando Mandragora per circa 13 milioni di euro. Il giocatore potrebbe trasferirsi alla Fiorentina ma negli ultimi giorni anche il Torino sarebbe ritornato di nuovo in lizza per un suo possibile acquisto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro dalla cessione dei giocatori prima menzionati. A questa somma potrebbero aggiungersi altri 120 milioni di euro, che è la valutazione della clausola rescissoria presente sul contratto di Matthijs de Ligt. La società bianconera lascerebbe partire il difensore ma solo per soldi. Sul giocatore ci sarebbero Manchester United e Chelsea.