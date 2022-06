Le quattro gare d’andata degli ottavi di finale della Copa Libertadores, disputate nella notte, hanno fatto registrare le affermazioni esterne del Palmeiras sul Cerro Porteño (3-0) e del Flamengo sul Deportes Tolima (1-0), il successo interno del Vélez Sarsfield sul River Plate (1-0) e il pareggio tra Talleres e Colón (1-1). Le sfide di ritorno sono in programma mercoledì 6 luglio a campi invertiti.

Rony trascina il Palmeiras ad Asunción

I brasiliani del Palmeiras, andando a imporsi in trasferta per 3-0 sui paraguaiani del Cerro Porteño, hanno messo una seria ipoteca sul loro passaggio ai quarti di finale della Copa Libertadores.

Per i campioni in carica si è trattata della settima vittoria in altrettanti impegni sostenuti in questa edizione della massima competizione per club del Sudamerica. A brillare particolarmente nel match disputato all’Estadio General Pablo Rojas di Asunción è stato Rony: il 27enne avanti del Verdão ha aperto le marcature allo scoccare del 60’ con un colpo di testa in tuffo su cross di Gustavo Scarpa e ha raddoppiato al 69’ (sul filo del fuorigioco) con un tocco da pochi passi su assist di Dudu. All’87’ Murilo Cerqueira ha firmato il 3-0 ribadendo in rete una sua prima conclusione respinta da Jean Fernandes.

Andreas Pereira colpisce: il Flamengo passa a Ibagué

I vicecampioni in carica del Flamengo hanno colto una preziosa affermazione per 1-0 sul Deportes Tolima nella gara d’andata degli ottavi di finale della Copa Libertadores andata in scena all’Estadio Manuel Morillo Toro di Ibagué in Colombia.

A sancire il successo della compagine brasiliana diretta da Dorival Junior è stato Andreas Pereira con una battuta vincente da fuori area al 17’, ma importanti, ai fini della vittoria riportata dai rossoneri, si sono rivelati anche il salvataggio nei pressi della linea di porta compiuto da Leo Pereira su Brayan Rovira al 29’ e gli interventi dell’estremo difensore Santos sui tentativi a rete effettuati al 16’ da Juan Fernando Caicedo (l’esperto attaccante si è visto al 7’ annullare una rete per fuorigioco) e al 21’ da Luis Miranda.

Il Vélez domina ma batte il River solo di misura

Un calco di rigore procurato e trasformato da Lucas Janson allo scoccare del quarto d’ora di gioco ha consentito al Vélez Sarsfield di conseguire, davanti al proprio pubblico, una vittoria di misura (1-0) sul River Plate nel match d’andata degli ottavi di finale della Copa Libertadores.

Il successo ottenuto dal Fortín nel derby argentino avrebbe potuto essere di dimensioni più ampie. Nel corso della ripresa la squadra guidata dall’uruguaiano Alexander Medina, non è riuscita, infatti, a concretizzare con Lucas Pratto (53’) e Abiel Osorio (67’, 70’ e 94’) alcune ghiotte occasioni a tu per tu con l’attento Franco Armani. Per il River Plate, apparso nella circostanza piuttosto opaco, da segnalare soltanto un’opportunità per Braian Romero (32’).

Il Talleres si salva nel finale contro il Colón

Si è chiusa senza vincitori (1-1) la prima sfida tutta argentina fra Talleres e Colón: la qualificazione ai quarti di finale della Copa Libertadores si deciderà quindi fra una settimana all’Estadio Brigadier General Estanislao López di Santa Fe.

A passare per primi in vantaggio sono stati al 60’ gli ospiti con un’incornata vincente di Ramon Abila sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti da Luis Miguel Rodriguez. Il Colón che nel primo tempo aveva colpito al 24’ una traversa con una deviazione di Matias Godoy sugli sviluppi di un fendente dalla distanza di Federico Girotti (ma aveva anche rischiato al 26’ su una conclusione di Santiago Pierotti respinta da Guido Herrera) è riuscito a evitare nel finale la sconfitta grazie a un colpo di testa di Alan Franco su un cross di Enzo Diaz.

Copa Libertadores: i risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale

Athletico Paranaense (Bra) vs Libertad (Par) 2-1

Fortaleza (Bra) vs Estudiantes de La Plata (Arg) 1° luglio

Cerro Porteño (Par) vs Palmeiras (Bra) 0-3

Emelec (Ecu) vs Atlético Mineiro (Bra) 1-1

Deportes Tolima (Col) vs Flamengo (Bra) 0-1

Corinthians (Bra) vs Boca Juniors (Arg) 0-0

Talleres de Córdoba (Arg) vs Colón (Arg) 1-1

Vélez Sarsfield (Arg) vs River Plate (Arg) 1-0