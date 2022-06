La Juventus non ha riscattato Alvaro Morata. La società bianconera ha deciso di non esercitare il diritto di acquisto del cartellino dello spagnolo per 35 milioni di euro stabilito nell'estate 2020. Una somma considerata eccessiva da parte dei bianconeri, visti i 20 milioni di euro che erano già stati pagati per il prestito e che lo spagnolo compirà 30 anni a fine anno. A meno di una volontà dell'Atletico Madrid di diminuire il prezzo di mercato del giocatore, sembrerebbe difficile che Morata possa essere acquistato dalla Juventus a titolo definitivo.

Per questo la società bianconera dovrà lavorare all'arrivo di un nuovo attaccante. Morata ha dimostrato di poter fare tutti i ruoli del settore avanzato e sarebbe stato molto utile. Sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Giovanni Simeone, riscattato dal Verona dopo che il Cagliari lo aveva ceduto in prestito la scorsa estate alla società veneta. La valutazione di mercato dell'argentino è di circa 20 milioni di euro, una somma importante per un giocatore che dovrebbe essere riserva di Vlahovic.

Per questo si valutano altri giocatori, nelle ultime ore la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Edin Dzeko, che con l'eventuale arrivo di Romelu Lukaku all'Inter potrebbe lasciare Milano.

La Juventus starebbe pensando a Edin Dzeko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando, come vice Vlahovic, l'acquisto di Edin Dzeko. La punta dell'Inter piace molto perché darebbe esperienza e qualità al settore avanzato, oltre al fatto che in diversi match potrebbe giocare anche insieme a Vlahovic.

La stagione di Dzeko è stata notevole, ha segnato 17 gol fra campionato, Coppa Italia e Champions League fornendo anche 10 assist decisivi. Il bosniaco potrebbe rescindere il suo contratto con la società milanese e sottoscrivere un contratto di due coi bianconeri. Dzeko era stato già vicino al trasferimento alla Juventus nelle scorse stagioni, ma alla fine si era trasferito all'Inter, dando un contributo importante alle vittorie di Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare le fasce del settore avanzato. In attesa della risposta di Angel Di Maria (la società bianconera gli avrebbe offerto un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva), la Juve starebbe valutando anche l'acquisto di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.