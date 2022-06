L'Inter è al lavoro per impostare le trattative della sessione di mercato estiva. In attesa di concludere i possibili arrivi di Paulo Dybala e di Romelu Lukaku, i dirigenti nerazzurri sarebbero molto vicini all'ingaggio di Raoul Bellanova del Cagliari.

Intanto, considerato l'interesse del Paris Saint Germain per Milan Skriniar non si escluderebbe un ritorno di Achraf Hakimi. In uscita ci sarebbero poi gli attaccanti Andrea Pinamonti ed Edin Dzeko.

Bellanova sempre più vicino all'Inter

L'Inter sarebbe a un passo dall'accordo per l'esterno destro del Cagliari Raoul Bellanova.

I sardi avrebbero accettato la proposta che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Il club presieduto da Giulini avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo, comunque ora le parti sarebbero vicine a chiudere positivamente l'affare.

Possibile ritorno di Hakimi all'Inter dopo un anno

Il Paris Saint Germain avrebbe come obiettivo Milan Skriniar, la cui valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro.

In tal senso il giornalista Marco Barzaghi nelle scorse ore ha parlato di uno scenario molto suggestivo che riguarderebbe anche Achraf Hakimi. Il marocchino, che ha lasciato l'Inter nella scorsa estate potrebbe essere inserito come pedina di scambio più un conguaglio economico dai transalpini.

In tal caso, il club nerazzurro prenderebbe in considerazione anche il possibile addio di Denzel Dumfries che piacerebbe al Chelsea. I Blues lo avrebbero chiesto come contropartita per Romelu Lukaku, ma i dirigenti milanesi, in caso di cessione, vorrebbero slegare le due trattative.

Pinamonti verso il Monza, Dzeko piacerebbe al Valencia

L'Inter intanto sarebbe vicino all'accordo con il Monza per la cessione delle prestazioni di Andrea Pinamonti. Il club di Silvio Berlusconi potrebbe versare circa 12 milioni di euro più bonus per il centravanti che però non avrebbe ancora accettato la destinazione. I rapporti tra i due club sarebbero positivi, dopo gli affari che hanno riguardato i cartellini di Pirola e del portiere Di Gregorio.

Nella squadra brianzola giocherà anche l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia.

L'Inter, inoltre, potrebbe cedere altri due attaccanti come Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Il cileno dovrebbe ricevere una buonuscita e liberarsi a parametro zero, mentre il bosniaco sarebbe nel mirino della Juventus e del Valencia di mister Gattuso.