La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso di investire molto sui giovani diminuendo di molto l'età media della rosa bianconera. Una decisione arrivata dopo i tanti titoli vinti in Italia, nove, e l'esigenza di affidarsi a giovani di qualità che rappresentino il presente e il futuro della società bianconera. La valorizzazione dell'under 23 bianconera ha permesso di crescere giocatori anche a Torino, su tutti Fabio Miretti, che nella stagione 2022-2023 dovrebbe far parte della rosa di Allegri. A proposito di giovani la Juventus starebbe lavorando ad altri giocatori interessanti, che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.

Una possibilità potrebbe arrivare dalle Serie B considerando la retrocessione del Genoa. Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera à Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 in scadenza di contratto con la società ligure a giugno 2023. Potrebbe lasciare il Genoa a prezzo vantaggioso non solo per il contratto in scadenza ma anche perché la svalutazione del cartellino è inevitabile con la retrocessione in Serie B dei liguri. La Juventus potrebbe incontrare a breve gli agenti sportivi di Cambiaso anche se in questo momento sembrerebbe essere in vantaggio l'Inter.

Il giocatore Cambiaso piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe incontrare gli agenti sportivi di Andrea Cambiaso per valutare la possibilità di un suo acquisto.

In scadenza di contratto a giugno 2023 e retrocesso in Serie B con il Genoa potrebbe lasciare la società ligure a prezzo vantaggioso. Il classe 2000 è stato uno dei migliori della stagione deludente del Genoa, non è un caso che sia seguito dalla Juventus ma anche dell'Inter. Secondo le ultime notizie di mercato la società milanese sarebbe in vantaggio su quella bianconera.

Nella stagione 2021-2022 ha disputato 26 match nel campionato italiano segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia e 3 match nella nazionale under 21 italiana, giocando il suo primo il 12 novembre 2021. E' cresciuto nel settore giovanile del Genoa, fino ad arrivare alla prima squadra.

Più o meno lo stesso cammino professionale di Nicolò Rovella, che da luglio sarà un giocatore della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi dalla Serie B. Uno di questi è Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. Era già stato vicino al trasferimento nella società bianconera a gennaio, con la retrocessione in Serie B della società sarda potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro. Può giocare non solo come mezzala ma anche come centrocampista di fascia nel 3-5-2, giocatore che garantisce qualità e quantità a centrocampo e piace molto ad Allegri.