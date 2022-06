La Juventus nella prossima annata, vorrebbe completare la rosa con almeno un acquisto a centrocampo ed uno sulla fascia sinistra. Osservati per questo scopo, i nomi di Nandez del Cagliari e Wijndal dell'Az Alkmaar.

Calciomercato Juventus, osservati i profili di Nandez e Wijndal

La Juventus nella prossima finestra di Calciomercato estiva, vorrebbe acquisire un centrocampista ed un esterno di sinistra. Partendo dal mediano, i bianconeri, starebbero pensando di tornare alla carica per Nahitan Nandez, calciatore uruguayano retrocesso lo scorso anno in Serie B con il Cagliari.

La compagine piemontese, avrebbe dunque sondando il terreno per il classe '95, forte del fatto che il club sardo non parteciperà al massimo campionato italiano nella prossima stagione. Questo fattore comporterebbe l'abbassamento del valore medio della formazione rossoblu, ed il presidente Tommaso Giulini si vedrebbe costretto di conseguenza, a dover ridimensionare le richieste economiche fatte non più tardi di 6 mesi fa per Nandez. La Juventus quindi, si sarebbe approcciata al numero 1 del Cagliari proponendo in cambio del centrocampista uruguayano il giovane Gianluca Frabotta, esterno difensivo classe '99 attualmente in prestito all'Hellas Verona. Per quello che concerne invece il fluidificante di sinistra che Cherubini vorrebbe regala a Massimiliano Allegri al posto del partente Alex Sandro, indiscrezioni di mercato parlerebbero di Owen Wijndal dell'AZ Alkmaar.

Il terzino di soli ventidue anni, si è ritagliato una posizione da protagonista nello scorso campionato Olandese, regalando ai compagni 11 assist gol ed attraendo l'attenzione di numerosi club. Oltre alla Vecchia Signora, sul classe '99 ci sarebbe forte il Tottenham di Antonio Conte, oltre che il Napoli ed il Lille ed il suo costo si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.

Nicolò Rovella si confessa: 'Ho un po' d'ansia ma sono gasato al pensiero di giocare con la Juventus"

Uno dei calciatori acquisiti dalla Juventus e poi girato in prestito per permettergli di crescere, è stato Nicolò Rovella. Il centrocampista nato a Segrate nel 2001, dopo l'esperienza fatta al Genoa, tornerà dalla prossima stagione in bianconero e proprio di questo, ha voluto parlare il diretto interessato.

In un'intervista, Rovella ha commentato il suo prossimo rientro alla Continassa, affermando: "Ho un po' di ansia naturalmente, ma sono anche gasato e mi sento pronto. Volevo giocare con dei calciatori che sono andati via: Dybala e Chiellini. Per fortuna già conosco Pellegrini e Perin. Spero di poter giocare con campioni come Pogba e Di Maria, dai campioni c’è sempre da imparare".