La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Il primo rinforzo per il Calciomercato estivo potrebbe essere Paul Pogba, il centrocampista dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026. Un investimento importante anche se arriverebbe senza prezzo di cartellino. Pogba potrebbe diventare un riferimento tecnico ma anche commerciale della Juventus, considerando i milioni di follower che ha sui social. Il francese non sarà l'unico acquisto a centrocampo, si parla anche del possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Piace Rodrigo De Paul, che l'Atletico Madrid potrebbe vendere in prestito con diritto di riscatto. La Juventus è attenta anche alla occasioni di mercato, una di queste potrebbe arrivare dal campionato di Serie B. Com'è noto il Cagliari è retrocesso e nella rosa della società sarda ci sono giocatori che potrebbero essere molto utili alla Juventus. Fra questi Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che può giocare anche sulla fascia destra in un centrocampo a cinque. Era già stato vicino al trasferimento alla società bianconera, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso, per circa 12 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Nandez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguaiano del Cagliari potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso considerando la retrocessione in Serie B della società sarda. Se a gennaio costava circa 20 milioni di euro, in estate potrebbe lasciare Cagliari per circa 12 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla società sarda per attutire l'investimento.

Potrebbe essere Gianluca Frabotta il giocatore che si trasferirebbe nella società sarda. Nandez ha dimostrato nel Cagliari non solo di poter giocare come mezzala, ma anche come centrocampista di fascia destra. Oltre alla quantità garantisce qualità e potrebbe essere molto utile alla società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche a rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo si lavora all'acquisto di Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società tedesca. Il suo arrivo potrebbe agevolare la cessione in prestito di Luca Pellegrini, anche perché sembra difficile vendere Alex Sandro. Il brasiliano ha un anno di contratto con la società bianconera a 6 milioni di euro netti a stagione e ci sarebbero società interessate pronte ad investire sullo stipendio oltre che sul cartellino del giocatore.