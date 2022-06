La Juventus potrebbe definire già in questi giorni i primi rinforzi del Calciomercato estivo. Il primo acquisto potrebbe essere quello di Paul Pogba, le parti stanno lavorando per trovare l'intesa contrattuale. La volontà del centrocampista sembrerebbe quella di trasferirsi nella società bianconera. Altro nome che si valuta come rinforzo per il settore avanzato è Angel Di Maria, l'offerta della Juventus sarebbe di circa 7 milioni di euro netti più bonus fino a giugno 2023. Intanto però si lavora anche su altri giocatori. A tal riguardo ha parlato anche il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, sottolineando come la Juventus stia valutando alternative ad Angel Di Maria.

Piace Domenico Berardi del Sassuolo, valutato circa 40 milioni di euro dalla società emiliana, ma anche Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. Oltre a loro però la società bianconera segue da vicino l'evoluzione della situazione contrattuale di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed in caso di mancato prolungamento di contratto potrebbe fare una nuova esperienza professionale. La Juventus valuta la situazione, consapevole che a Roma però potrebbe venderlo per almeno 40 milioni di euro. Di conseguenza sarebbe un investimento importante per la società bianconera.

La Juventus starebbe valutando come rinforzo anche Zaniolo

''Il nome di Nicolò Zaniolo resiste nella lista dei giocatori cercati dai bianconeri per il settore avanzato per la stagione 2022-2023, oltre a Berardi e Kostic. La Juventus quindi non molla il classe 1999 della Roma, che ha ancora due anni di contratto''. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in riferimento all'interesse della Juventus non solo per Domenico Berardi e Filip Kostic ma anche per Niccolò Zaniolo.

Il centrocampista della Roma piace molto non solo perché sarebbe ideale nel 4-3-3 della Juventus a supporto di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma anche perché giovane. A 23 anni rappresenterebbe il presente e il futuro della società bianconera. Il giornalista sportivo ha parlato anche di Paul Pogba aggiungendo: ''La trattativa di mercato fra il centrocampista francese e la Juventus prosegue, le due parti stanno definendo l'intesa''.

Secondo le ultime notizie di mercato Pogba potrebbe sottoscrivere un ingaggio da circa 10 milioni di euro compresi i bonus fino a giugno 2026.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di un vice Vlahovic. A tal riguardo piace Giovanni Simeone del Verona, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. La società bianconera starebbe lavorando anche sul ritorno di Alvaro Morata, potrebbe trasferirsi alla Juve in prestito con diritto di riscatto.