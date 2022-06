I tifosi rossoneri sono in attesa di avere notizie sia sul fronte mercato sia su quello dirigenziale e societario, con Maldini e Massara che sono prossimi alla scadenza del contratto, ma che pare abbiano ottenuto sufficienti garanzie per un rinnovo che arriverà a breve.

Il loro lavoro sul mercato, dunque, può continuare attivamente e dalle ultime notizie sembra sia vicinissimo l’acquisto di Charles De Ketelaere, che sarà seguito sicuramente da altri colpi nelle prossime settimane. Per ciò che riguarda il fronte rinnovi è ancora calda la trattativa con Leao, che con il suo agente avrebbe chiesto una cifra intorno ai 7 milioni stagionali.

Possibile nuovo numero 10 per il Milan

Potrebbe essere un giovanissimo classe 2001 il nuovo numero 10 rossonero: la dirigenza rossonera, infatti, ha messo in cima alla lista dei desideri il trequartista belga De Ketelaere, che in questa stagione ha dimostrato ampiamente di avere numeri e colpi da fuoriclasse. Il budget investito per l’acquisto del giovane belga sforerà i 30 milioni di euro, che il Bruges avrebbe accettato per far partire il trequartista. L’investimento erogato per l’acquisto di De Ketelaere potrebbe chiudere il mercato offensivo, salvo l’acquisto di un esterno destro se non dovesse essere riscatto Messias. L’altra parte del budget rossonero sarà dunque investito tra difesa e centrocampo, con Botman e Sanches che continuano ad essere gli obiettivi principali seguiti dalla dirigenza rossonera.

Il difensore olandese ha espresso la fermissima volontà di vestire la maglia rossonera e per questo il Diavolo non alzerà ulteriormente la cifra offerta al Lille, che si aggira intorno ai 45 milioni di euro per l’acquisto sia di Botman che di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, però, ancora non è convinto appieno del futuro in rossonero, anche se nelle ultime ore sembra avere un sostenitore d’eccellenza: Rafael Leao.

Maxi rinnovo per Leao

Non solo sponsor per l’arrivo a Milanello di Sanches ma anche un forte investimento per il futuro del Milan: nelle ultime ore l’attaccante portoghese si è preso la scena, tanto con la richiesta al connazionale di approdare al Milan quanto ad un probabile rinnovo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro annui.

Uno dei migliori giocatori in Serie A della stagione appena conclusa potrebbe rimanere molto a lungo nel campionato italiano, con il Milan che ha tutte le intenzioni di blindarlo, inserendo anche una clausola rescissoria monstre superiore ai 150 milioni di euro. Con gli acquisti di De Ketelaere, Botman e Sanches potrebbe arrivare al massimo un altro colpo, insieme all’arrivo ormai certo di Origi, per il quale saranno fissate le visite mediche alla fine del mese. La rosa a disposizione di Pioli, dunque, sembrerebbe iniziare a prendere forma, con 5 nuovi acquisti che dovranno essere inseriti in una macchina funzionale che ha in dote lo scudetto 22/23 e la conferma dei giocatori rossoneri più rappresentativi.