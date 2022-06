La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il lavoro della società bianconera sarà molto impegnativo, se consideriamo che oltre agli acquisti bisognerà anche alleggerei la rosa bianconera. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino per motivi tecnici ed economici. Fra questi spiccano Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, sarà difficile trovare però società pronte ad investire su cartellino ed ingaggio di giocatori che guadagnano circa 7 milioni di euro a stagione.

Per questo potrebbero esserci degli scambi di mercato, magari proprio fra le principali società di Serie A. In un recente sondaggio lanciato da calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi quale fosse lo scambio di mercato ideale fra giocatori delle principali società di Serie A non considerati dei titolari dai rispettivi tecnici. Il più votato è stato quello fra Merih Demiral e Alexis Saelemaekers, rispettivamente difensore della Juventus e centrocampista del Milan. A proposito del classe 1998, non è stato riscattato dall'Atalanta e da luglio inizierà la preparazione estiva con la Juventus. Il belga invece è considerato una riserva dalla società milanese e in caso di offerta potrebbe partire.

Lo scambio di mercato fra Demiral e Saelemaekers è stato votato con il 36% dei voti.

Al primo posto è stato votato lo scambio di mercato fra Demiral e Saelemakers con il 36% dei voti. Al secondo posto troviamo invece quello fra il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini e il giocatore della Juventus Aaron Ramsey con il 26%, seguiti dagli scambi di mercato fra Stefano Sensi e Rade Krunic con il 20% e fra Ante Rebic e Andrea Pinamonti con il 18%.

Per quanto riguarda Demiral, il giocatore non è stato riscattato dall'Atalanta e ritornerà alla Juventus.

Merih Demiral piace al Napoli e alla Roma

Non è da scartare la possibilità che la Juventus consideri Merih Demiral utile per la stagione 2022-2023, anche perché c'è da sostituire Giorgio Chiellini, che si è trasferito al Los Angeles FC. Si era parlato anche della possibilità che il difensore classe 1998 si trasferisse al Napoli in un possibile scambio di mercato con Kalidou Koulibaly. Piacerebbe anche alla Roma, magari com contropartita tecnica per l'acquisto di Niccolò Zaniolo. In scadenza di contratto a giugno 2024 il 23enne potrebbe trasferirsi nella società bianconera.