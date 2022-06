Si è conclusa 1-0 per il Palermo l'andata della finale playoff [VIDEO]di Serie C, giocata domenica 5 giugno allo Stadio Euganeo di Padova di fronte a 13.000 spettatori. Decisivo per la vittoria della squadra siciliana è stato il gol al 10' minuto di Roberto Floriano che, sfruttando un assist di Nicola Valente, è riuscito a trafiggere Antonio Donnarumma.

La finale di ritorno si giocherà domenica 12 giugno alle ore 21:15 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. L'inizio della partita, inizialmente previsto per le ore 21, è stato posticipato di 15 minuti per andare incontro alle esigenze della tv di Stato italiana, che trasmetterà l'incontro in diretta su Rai 2.

In palio c'è l'ultimo posto per partecipare alla prossima edizione della Serie B.

A Palermo è caccia al biglietto per la gara di ritorno

L'acquisto dei biglietti è possibile sul sito online di VivaTicket e in tutti i suoi punti vendita fisici. Inoltre, sarà possibile acquistarli presso il punto vendita presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera, tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 e domenica 12 giugno dalle 8:00 alle 15:00. Confermati i prezzi popolari, la tariffa intera per i biglietti varia da 5 a 30 euro: sono richiesti 5 euro per la curva nord e per quella sud, sia superiore che inferiore, 8 euro per la tribuna Monte Pellegrino superiore e inferiore, 14 euro per la tribuna laterale superiore e inferiore, 20 euro per la tribuna centrale superiore e 30 euro per la tribuna centrale inferiore.

Alle ore 12 di ieri lunedì 6 giugno, è stata aperta la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021/2022 che possono acquistare un massimo di due tagliandi, riconfermando il proprio posto stagionale o scegliendo tra i posti rimasti liberi; l'acquisto del primo tagliando avviene attraverso il numero di abbonamento, quello del secondo tagliando attraverso il sigillo fiscale, entrambi presenti sulla propria tessera stagionale.

Alle ore 13 di domani mercoledì 8 giugno, invece, sarà aperta la vendita libera dei biglietti, che saranno disponibili fino alle ore 20:55 di domenica 12 giugno.

Nel clima di entusiasmo e di fiducia dei tifosi rosanero, dovrebbero esserci oltre 30.000 spettatori e quindi si assisterà a un tutto esaurito dello Stadio Renzo Barbera.

Basti pensare che nella giornata di ieri sono stati già staccati quasi 3.400 tagliandi in prelazione per gli abbonati. Non appena saranno disponibili i biglietti in vendita libera, sarà probabilmente una lotta a "colpi di click" per aggiudicarsi i biglietti che consentiranno di assistere al match che stabilirà il futuro di entrambe le squadre.