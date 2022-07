Maurizio Arrivabene, Ad della Juventus, ha parlato di Bremer e del possibile ritorno di Alvato Morata in bianconero. L'Inter, nel frattempo, starebbe cercando un difensore giovane da aggiungere alla rosa e osserverebbe Viti dell'Empoli e Pablo Marì dell'Arsenal.

Juventus, Maurizio Arrivabene: 'Per Bremer abbiamo fatto quello che una società deve fare. Su Morata non ci sono novità'

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, è stato fermato dai giornalisti in occasione dell'assemblea di Lega tenutasi quest'oggi a Milano. Il dirigente bianconero, incalzato dalle domande dei colleghi inerenti Bremer ha detto: “Se c’è soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi?

Non è una questione di soffiare un giocatore ad altri. Il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare”. Ad Arrivabene, è stato poi domandato di Alvaro Morata e di un suo possibile ritorno alla Continassa. L'Ad bianconero, ha risposto molto laconicamente: “Riprendere Morata? No, non ci sono novità” Parole, quelle di Arrivabene, che potrebbero nascondere un affare in realtà già avviato. Morata infatti, non farebbe parte del progetto tecnico di Simeone, che a proposito, potrebbe clamorosamente dare il benvenuto all'Atletico Madrid a Cristiano Ronaldo. L'arrivo del portoghese, taglierebbe ancora di più i ponti all'attaccante classe '92, che peraltro, apparirebbe come un pallino di Massimiliano Allegri.

La Juventus dunque, starebbe lavorando sotto traccia per riportare a Torino il centravanti iberico, con la volontà di abbassare quella richiesta economica dell'Atletico, che fino a 1 mese, risaliva a circa 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, per la difesa si valutano profili giovani come Fontanarosa, Viti e Pablo Marì

Restando in tema difensori e spostandoci sull'Inter, dopo aver per l'appunto perso Bremer, la compagine nerazzurra starebbe sondando nuove piste per il reparto arretrato.

Secondo quanto trascritto da Sportmediaset, Marotta avrebbe deciso di puntare su una linea verde per quello che potrebbe essere il prossimo stopper del Biscione e ci conseguenza, si valuterebbero 3 profili, Fontanarosa Viti e Pablo Marì. Il primo, già di proprietà dell'Inter, verrebbe promosso dalle giovani alla prima squadra.

Per quello che concerne Viti, l'Inter potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto che si è creato con l'Empoli per prelevarlo dalla formazione toscana per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Discorso diverso invece, anagraficamente parlando, va fatto per Marì, calciatore rientrato tra le fila dell'Arsenal dopo una stagione positiva con l'Udinese. Anche per lui, la valutazione si aggirerebbe intorno ai 5/7 milioni di euro.