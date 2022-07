Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, così da continuare il percorso di crescita in Italia ma soprattutto in Champions League. Sono queste le intenzioni del Napoli, che sta lavorando sul fronte mercato per rendere l'organico maggiormente competitivo.

Dopo aver puntellato la retroguardia con l'arrivo di Ostigaard e quello ormai imminente di Kim dal Fenerbahce, il club azzurro vorrebbe rafforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Spalletti dopo i pesanti addii di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Tra i nomi più seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe quello di Ola Solbakken, attaccante norvegese che a gennaio si svincolerà a parametro zero dal Bodo Glimt.

Stando alle ultime notizie, gli azzurri avrebbero bloccato il giocatore anticipando la Roma e il suo approdo nella città partenopea dovrebbe avvenire a gennaio, complice un problema alla spalla che lo terrà fuori per circa tre mesi.

Oltre Solbakken, il Napoli continua a monitorare il profilo del Cholito Giovanni Simeone che dopo una grande annata conclusasi con 17 reti in campionato, è pronto a lasciare Verona per il definitivo salto di qualità. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 18 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante argentino. A fargli spazio, dovrebbe essere Andrea Petagna che sarebbe vicinissimo al Monza di Adriano Galliani.

L'affare dovrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito con un obbligo di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro in caso di salvezza da parte del club brianzolo.

Napoli, Lozano nel mirino del West Ham

Il reparto offensivo azzurro potrebbe subire delle modifiche anche sulle corsie esterne.

Infatti, resta incerto il futuro di Hirving Lozano che potrebbe lasciare Napoli.

Il Chucky sarebbe finito nel mirino del West Ham David Moyes che oltre Gianluca Scamacca del Sassuolo vorrebbe accaparrarsi le prestazioni del numero 11 partenopeo. Il club di De Laurentiis non ritiene incedibile l'esterno messicano e potrebbe decidere di cederlo attraverso un'offerta attorno ai 40 milioni di euro.

Come Lozano, anche Politano potrebbe lasciare la maglia azzurra.

L'ex Inter sarebbe nel mirino del Valencia di Gattuso e dell'Atalanta di Gasperini.

Come possibile sostituto, il Napoli continua a monitorare il profilo di Gerard Deulofeu che da diverse settimane è nel mirino della società partenopea. L'Udinese chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per lasciar partire l'esterno spagnolo. Il Napoli ne offre 16 e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un rilancio per sbloccare la trattativa.