Fine settimana all'insegna delle novità per il Crotone. Nella giornata di giovedì 14 luglio gli squali hanno annunciato la cessione del portiere Marco Festa al Pordenone. In entrata gli squali sarebbero pronti a ufficializzare tre acquisti: il centrocampista Theophilus Awua, il trequartista Mattina Vitale e l'attaccante Giuseppe Panico, tutti dalla Pro Vercelli. Nella giornata del 18 luglio gli squali daranno inoltre il via alla preparazione estiva nella sede di Villaggio Baffa nella Sila crotonese prima di cimentarsi nelle prime amichevoli.

Crotone, attesi tre acquisti

Dovrebbero arrivare nelle prossime ore, come annunciato dal presidente Gianni Vrenna nella conferenza stampa di presentazione del tecnico Franco Lerda, tre nuovi acquisti del Crotone. La società rossoblù, sarebbe ad un passo dalla chiusura di una triplice trattativa con la Pro Vercelli. In Calabria dovrebbero arrivare il centrocampista Theophilus Awua (già in rossoblù in prestito nell'ultima stagione), il trequartista Mattia Vitale e l'attaccante Giuseppe Panico. Le operazioni dovrebbero chiudersi a titolo definitivo. In uscita i rossoblù starebbero provando a cedere l'esterno Vasile Mogos, il difensore Ionut Nedelcearu e i centrocampisti Milos Vulic e Ahmad Benali.

Crotone, Festa via dopo sette anni

Il trasferimento di Marco Festa al Pordenone è stata un’operazione condotta a fari spenti delle due società. Il giocatore lascia così la Calabria dopo sette stagioni e due promozioni in Serie A. Per lui con il Pordenone la firma di un contratto biennale con opzione di rinnovo per una terza stagione.

L'annuncio del suo trasferimento è stato effettuato dallo stesso club del Crotone che ha voluto contestualmente ringraziare il calciatore per le annate vissute a difesa della porta rossoblù. Nell'ultimo torneo, sotto la gestione del tecnico Francesco Modesto, è riuscito a ritagliarsi ritagliato uno spazio da titolare retrocedendo però in Serie C.

Le altre operazioni

In entrata il Crotone potrebbe puntare dritto all'acquisto di una punta di esperienza, un regalo da concedere al tecnico e ai tifosi rossoblù. Un nome utile alla causa potrebbe essere quello di Simone Andrea Ganz del Lecco, anche se negli ultimi giorni si è fatta strada l'ipotesi di un ritorno dell'attaccante Marcello Trotta. A centrocampo escluso al momento il giovane Zak Ruggiero, rientrato per fine prestito dalla Lucchese così come l'attaccante Nicola Nanni, anche lui in questa stagione con la Lucchese. Ancora tutto da decidere invece il futuro dell'attaccante della Sierra Leone Augustus Kargbo, seguito da Cremonese e Palermo.