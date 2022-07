Inizio di settimana "caldo" per il Crotone che ha dovuto incassare le dimissioni di Antonio Galardo, bandiera rossoblù e membro dello staff negli ultimi anni. La rifondazione passa dagli addii e uno di questi potrebbe essere quello di Jacopo Petriccione. Il centrocampista, di rientro dal prestito al Benevento, sarebbe finito nella lista degli acquisti del Cagliari. In uscita anche l'attaccante Junior Messias, forse non al Milan. Il club rossonero e il calciatore non avrebbero per ora trovato un accordo aprendo così le porte a un eventuale passaggio al Monza.

Crotone, Petriccione ai saluti

Con ancora un anno di contratto con il Crotone, il centrocampista Jacopo Petriccione potrebbe dire addio definitivamente alla compagine rossoblù. Per lui a farsi strada sarebbe l'ipotesi Cagliari in Serie B. Reduce da un doppio prestito, prima al Pordenone e successivamente al Benevento, il centrocampista non ha entusiasmato trovando qualche difficoltà nel far valere le sue doti. Dopo un anno difficile in Calabria, concluso con la retrocessione dalla Serie A alla Serie B, il calciatore ex Lecce ha girato due formazioni senza entusiasmare. Con la retrocessione in Serie C del Crotone il suo futuro dovrebbe essere in un nuovo club.

Messias-Milan, manca l'accordo

Le due proprietà avrebbero raggiunto nei giorni scorsi un accordo per la cessione dal Crotone al Milan di Junior Messias sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus, ma la trattativa potrebbe ora saltare.

A mancare sarebbe l'accordo economico tra il club rossonero e il calciatore, con il suo agente che avrebbe richiesto un ritocco verso l'alto del suo ingaggio. Una richiesta che non sarebbe stata accolta dal Milan che avrebbe frenato sull'acquisto del suo cartellino. Ad aprirsi sarebbe ora l'ipotesi, sempre in Serie A, del neopromosso Monza della famiglia Berlusconi.

In panchina a sedere è Giovanni Stroppa, tecnico che proprio al Crotone ha saputo valorizzare Junior Messias e che accoglierebbe il brasiliano a braccia aperte.

Crotone, le altre operazioni

In entrata tutto sembra essere apparentemente fermo per il Crotone. Al momento si sarebbero arenare le trattative con il Padova per l'acquisto dei centrocampisti Pompeo Da Silva Ronaldo e Jacopo Dezi.

Il brasiliano sembrerebbe destinato alla Serie B, mente l'ex calciatore della Nazionale italiana Under 21 dovrà essere prima valutato in sede di ritiro estivo dal nuovo tecnico biancoscudato, Bruno Caneo. In uscita tra le fila degli squali rimarrebbe il portiere Gianluca Saro, promesso sposo del Monopoli. Dai biancoverdi potrebbe così arrivare in Calabria il difensore Mattia Arena.