Il Milan è impegnato nella preparazione estiva in vista dell’inizio del campionato, previsto per sabato 13 agosto contro l’Udinese: oltre a un intenso lavoro in palestra, gli uomini di Pioli saranno impegnati in diverse amichevoli nei prossimi giorni. È saltata invece quella prevista con la Lazio, infatti la dirigenza laziale ha deciso di declinare la proposta proveniente dal Milan.

Dal punto di vista del mercato, la dirigenza rossonera è in continuo contatto con il Bruges per l’acquisto di Charles De Ketelaere.

Salta un’amichevole per il Milan

La partita amichevole tra Lazio e Milan, originariamente prevista il 6 agosto e quindi l’ultima prova a ridosso del campionato, non si disputerà.

La dirigenza romana sembra aver deciso, dopo una riunione congiunta tra squadra e società, di non voler disputare la partita contro il Milan, che sarà costretto a trovare un’altra squadra contro cui ultima la preparazione del ritiro estivo. Salvo imprevisti, la squadra individuata dalla società rossonera è il Vicenza, formazione appena retrocessa dalla Serie B alla Serie C.

Nel frattempo la squadra rossonera è impegnata nella preparazione sia in palestra sia nelle tattiche in campo, con mister Pioli che sta sperimentando nuovi moduli da prendere in considerazione, oltre al consolidato 4-2-3-1 della passata stagione.

Bruges e Milan trattano ancora per De Ketelaere

La dirigenza rossonera avrebbe formulato una offerta al Bruges per l’acquisto del giovane talento belga Charles De Ketelaere per una cifra intorno ai 28 milioni di euro più bonus.

Il club belga sembrerebbe però aver chiesto un aumento dell’offerta di altri 5 milioni di euro per poter liberare il giocatore e chiudere definitivamente la trattativa. Nei prossimi giorni, dunque, la dirigenza rossonera deciderà se aumentare l’offerta o se dire definitivamente addio all’acquisto di De Ketelaere.

La prima strada, ad oggi, sembra essere la più probabile: la società rossonera avrebbe l’intenzione di regalare a Pioli un giovane promettente come De Ketelaere, il quale potrebbe essere schierato in tutto i ruoli del reparto offensivo.

A 21 anni, De Ketelaere è uno dei giocatori più promettenti del panorama europeo e con un tecnico come Pioli, abile nella valorizzazione dei giovani, l’attaccante belga potrà crescere notevolmente sia in termini di realizzazioni che in termini di assist ai compagni.