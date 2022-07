Il Crotone si è ritrovato in città nella mattinata del 14 luglio per dare il via alle visite mediche. La squadra del tecnico Franco Lerda partirà nella giornata di lunedì 18 luglio alla volta di Villaggio Baffa, nella Sila crotonese. Un gruppo in via di definizione, tra acquisti e cessioni. Tre elementi potrebbero aggiungersi alla squadra nelle prossime ore: si tratta dei centrocampisti Theophilus Awua e Mattia Vitale e dell'attaccante Giuseppe Panico. Altri due innesti potrebbero giungere all'inizio della prossima settimana.

Crotone, trattativa con la Pro Vercelli

Dal rapporto di collaborazione tra Crotone e Pro Vercelli potrebbe concretizzarsi, nelle prossime ore, una tripla operazione in entrata per gli squali. A ritornare in rossoblù, ma a titolo definitivo, dovrebbe essere il centrocampista Theophilus Awua. Con lui un altro elemento di esperienza per la categoria potrebbe andare a rinforzare il centrocampo dei calabresi. Si tratta di Mattia Vitale, calciatore reduce da 34 presenze e 2 reti nella stagione appena conclusa con la formazione di Vercelli. Sempre a Crotone dovrebbe arrivare l'attaccante Giuseppe Panico, calciatore congeniale al gioco che dovrebbe proporre il tecnico Franco Lerda.

Crotone, un nuovo portiere

Ai tre calciatori in arrivo dalla Pro Vercelli si potrebbe aggiungere un estremo difensore. Il nome sarebbe quello di Simone Dini, calciatore svincolato, reduce da una stagione tra Padova e Juve Stabia. Il suo arrivo andrebbe a sopperire alla partenza di Marco Festa, ceduto nelle scorse ore a titolo definitivo al Pordenone.

Con la presenza di Paolo Branduani e l'arrivo di Simone Dini si renderà necessario mandare a giocare altrove uno tra Gianluca Saro e Gian Marco Crespi. Nei giorni scorsi su Gianluca Saro si era paventata l'ipotesi di un trasferimento al Monopoli.

Le altre operazioni rossoblù

A lasciare la Calabria nelle ultime ore è stato l'attaccante Nicola Nanni.

Il calciatore, rientrato per fine prestito dalla Lucchese, è stato venduto all'Olbia. Addio, ma a titolo temporaneo, anche per il portiere Francesco D’Alterio, ceduto al Club Sangiuliano City. In fase di valutazione le possibili cessioni di alcuni dei calciatori reduci dal precedente torneo di Serie B. Il Crotone potrebbe cedere il centrocampista Ahmad Benali e il difensore Ionut Nedelcearu, entrambi corteggiati dal Parlarmo, oltre all'esterno Vasile Mogos e all'attaccante Augustus Kargbo. In difesa si cercano esterni: in questa ottica il Crotone starebbe trattando con la Spal per l'acquisto di Riccardo Spaltro.