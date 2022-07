Inter, Milan e Monza sono molto attive sul fronte mercato. La società brianzola avrebbe avuto dei contatti con i nerazzurri per parlare di Roberto Gagliardini. I rossoneri sono sempre alla ricerca dell'erede di Kessié (trasferitosi al Barcellona). A tal proposito, Maldini starebbe monitorando la situazione di Emre Can, i cui rapporti col Borussia Dortmund sarebbero ormai ai minimi termini.

Intanto il giornalista Ilario Di Giovambattista scrive su Twitter che ormai è tutto fatto per il passaggio di Paulo Dybala alla Roma.

Gagliardini potrebbe accasarsi al Monza

Il Monza di Silvio Berlusconi, dopo aver ingaggiato Stefano Sensi e Andrea Ranocchia (da svincolato), sarebbe su un altro calciatore dell'Inter. Si tratterebbe di Roberto Gagliardini, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Ci sarebbero stati dei primi contatti tra le parti per valutare l'eventuale fattibilità dell'operazione. Il problema sarebbe legato all'ingaggio del centrocampista bergamasco che non rientrerebbe nei parametri del Monza. Ricordiamo che il club brianzolo segue anche Pinamonti dell'Inter.

Il Milan potrebbe andare su Emre Can

Il Milan starebbe seguendo Emre Can. Il centrocampista tedesco non avrebbe rapporti idilliaci con il tecnico Edin Terzic e per questo motivo potrebbe essere messo sul mercato.

In questo caso potrebbe rappresentare una buona opportunità per i rossoneri, trattandosi di un giocatore duttile che può essere schierato sia in mezzo al campo che in difesa.

Massara e Maldini sarebbero comunque ancora sulle tracce di Renato Sanches del Lille, anche se pare che il Paris Saint-Germain sia in vantaggio sul Milan in questo momento.

Dybala avrebbe detto sì alla Roma

Ilario Di Giovambattista si dice certo che Dybala prossimamente sarà un nuovo giocatore della Roma. Il giornalista di Radio Radio ha dichiarato su Twitter: "Dybala alla Roma è fatta! Il calciatore argentino vestirà la maglia giallorossa. La notizia ci è pervenuta da un importante dirigente internazionale".

Al momento non sono giunte ulteriori conferme sull'eventuale trasferimento di Dybala alla corte di Mourinho. Si parla, anzi, di un tentativo del Napoli che starebbe pensando a La Joya per ridare entusiasmo all'ambiente partenopeo dopo gli addii di giocatori-simbolo come Koulibaly e Insigne. Il problema per la società di De Laurentiis sarebbe legato soprattutto alla gestione dei diritti d'immagine dell'attaccante argentino.

In uscita, la società giallorossa potrebbe perdere Nicolò Zaniolo, obiettivo della Juventus. Il club capitolino vorrebbe incassare almeno 50 milioni di euro dalla partenza del fantasista toscano. I bianconeri vorrebbero puntare su un prestito oneroso da 10-15 milioni, per poi arrivare ad un massimo di 40 milioni spalmati su più rate.