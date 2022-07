Il Crotone rimane vigile sul mercato e prova prima di tutto a sfoltire la rosa. Gli squali sarebbero a un passo dal cedere l'estremo difensore Marco Festa al Pordenone. Potrebbe partire anche il centrocampista Ahmad Benali, per lui ci sarebbero gli interessamenti da parte di Ternana e Palermo. Possibile conferma invece per il giovane portiere Gianluca Saro.

Crotone, Festa ai saluti

Dopo sette stagioni e 35 presenze il portiere Marco Festa saluterà la Calabria per ripartire con la maglia del Pordenone, sempre in Serie C ma nel girone settentrionale.

Per lui è arrivata esclusione dalla lista dei convocati per il ritiro del Crotone di Villaggio Baffa. L'ex portiere del Mantova dovrebbe firmare coi "ramarri" un contratto di valenza biennale con opzione di rinnovo per una terza stagione.

Dopo il ritiro dal calcio giocato di Giacomo Bindi il Pordenone metterà così a segno un acquisto di esperienza per la porta. Per tanti anni vice di Alex Cordaz, nell'ultima stagione Marco Festa era stato promosso a titolare dal tecnico Francesco Modesto, ottenendo complessivamente 26 presenze in Serie B.

Due squadre su Benali

Futuro ancora tutto da scrivere per il centrocampista Ahmad Benali. Rientrato per fine prestito dal Pisa, il calciatore è stato convocato per il ritiro degli squali.

Su di lui due squadre avrebbero effettuato sondaggi nelle ultime ore: il Palermo e la Ternana.

Il club potrebbe anche trattenerlo fino alla prossima finestra di mercato in caso di offerte non ritenute congrue al suo valore. Nei mesi scorsi il Crotone avrebbe valutato il centrocampista circa 2,5 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dal Pisa che non ha esercitato l'opzione di acquisto del suo cartellino.

Crotone, le altre possibili operazioni

La partenza di Marco Festa con destinazione Pordenone potrebbe portare alla conferma di Gianluca Saro. Il portiere era stato seguito dal Monopoli, ma al momento non sarebbe stato trovato un accordo tra le parti.

A centrocampo il Crotone potrà contare sul ritorno di un calciatore come Luis Rojas, rientrato dalla parentesi di Bologna.

In attacco le incognite maggiori con la rosa che necessiterà di innesti di categoria. Gli ultimi nomi accostati nei giorni scorsi sono stati quelli di Simone Andrea Ganz del Lecco e di Manuel Pucciarelli, ex Empoli.

Con l'avvio del raduno fissato per la giornata del 18 luglio, il tecnico Franco Lerda dovrà pazientare ancora qualche giorno prima di avere a disposizione qualche nuovo innesto da inserire gradualmente in squadra.