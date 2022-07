In queste ore si moltiplicano voci e indiscrezioni di Calciomercato. Il PSG avrebbe offerto 65 milioni di euro all'Inter per acquisire Skriniar. In casa Juve, secondo il parere del giornalista Luca Momblano il prossimo difensore dei bianconeri dovrebbe essere Pau Torres. Per il Milan invece si starebbe complicando la pista per De Ketelaere

Calciomercato Inter, i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con il PSG per il trasferimento definitivo di Milan Skriniar

Le trattative tra l'Inter e il PSG per il trasferimento di Milan Skriniar, potrebbero presto risolversi positivamente.

Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino L'Equipe, le due società avrebbero trovato un accordo economico sulla base di 60 milioni di euro più 5 di bonus. Stando dunque a tali indiscrezioni, l'operazione dovrebbe concludersi nel giro dei prossimi giorni.

Una volta incassati i soldi per lo slovacco, la compagine nerazzurra quindi potrebbe accelerare per il profilo di Gleison Bremer. L'agente del calciatore Busardò e il direttore sportivo del Torino Vagnati, sono stati fotografati nelle scorse ore presso un hotel di Milano e potrebbero aver parlato della cifra necessaria per portare via lo stopper brasiliano dai granata.

Calciomercato Juventus, Momblano afferma: 'I bianconeri hanno già chiuso per Pau Torres del Villarreal'

Il giornalista sportivo Luca Momblano, intervenuto al canale Twitch Juventibus, ha affermato che la compagine bianconera, avrebbe già trovato l'accordo per Pau Torres, centrale difensivo spagnolo n forza al Villareal.

Queste le sue parole: "La Juve ha già preso un centrale e per me hanno chiuso per Pau Torres.

La mia ricostruzione è questa: la Juventus ha chiuso per Pau Torres, che sarà il sostituto naturale di Chiellini sul centrosinistra. Al posto di de Ligt sul centrodestra? Vedremo. Ho lavorato senza sosta su questa situazione e sono giunto a questa conclusione".

In ogni caso, la Juventus avrebbe sul tavolo diverse trattative aperte, come quella per Gabriel, che risulterebbe essere uno dei calciatori indicati direttamente da Massimiliano Allegri o come quella per Bremer, dato in uscita dal Torino di Urbano Cairo.

Calciomercato Milan: De Ketelaere si starebbe complicando, piacerebbe Suarez

Charles De Ketelaere è da settimane uno degli obiettivi principali del Milan, che avrebbe aperto un tavolo di trattativa con il Bruges per acquisire il classe 2001. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, i dialoghi tra le due società sarebbero in fase di stallo, in quanto la compagine belga riterrebbe ancora troppo bassa l'offerta recapitata da Maldini di circa 29 milioni di euro più 3 di bonus.

.Nel frattempo, il Diavolo potrebbe ingaggiare a sorpresa Luis Suarez, attaccante svincolato di lusso, che piacerebbe anche al Monza.